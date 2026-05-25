Oboseala, palpitațiile, anxietatea, printre simptomele unei boli care rămâne, de multe ori, nediagnosticată
Data publicării: 25 Mai 2026

Oboseala, palpitațiile, anxietatea, printre simptomele unei boli care rămâne, de multe ori, nediagnosticată
Autor: Alexandra Firescu

O boală tăcută afectează ușor, dar sigur, întreg organismul, fiind adesea confundată cu urmările unor zile epuizante.

Astăzi, 25 mai, este Ziua Mondială a Tiroidei, a cărei sănătate își pune amprenta pe fiecare clipă din viața unui om. Sănătatea tiroidei este esențială, această glandă având un rol semnificativ pentru funcționarea întregului organism. 

Tiroida influențează numeroase funcții vitale ale organismului, de la metabolism și ritmul cardiac, până la nivelul de energie, temperatura corpului, dezvoltarea neurologică și echilibrul hormonal. În același timp, bolile tiroidiene se numără printre cele mai frecvente afecțiuni endocrine la nivel mondial. Cele mai întâlnite sunt hipotiroidismul, hipertiroidismul, tiroiditele și cancerul tiroidian.

Statisticile arată că un număr important de cazuri rămân nediagnosticate, mai ales în stadiile subclinice, motiv pentru care controalele periodice și evaluarea endocrinologică sunt esențiale pentru identificarea precoce a dezechilibrelor hormonale.

„În acest context, subliniem importanța consultului endocrinologic și a evaluării realizate de medicii endocrinologi, specialiștii care pot identifica precoce dezechilibrele hormonale, pot recomanda investigațiile necesare și pot stabili conduita terapeutică adecvată pentru fiecare pacient. Diagnosticul corect și monitorizarea realizată de medicul endocrinolog contribuie semnificativ la prevenirea complicațiilor și la creșterea calității vieții pacienților”, a declarat prof. univ. dr. Dana Stoian, președinta Comisiei de Endocrinologie a Colegiului Medicilor din România.

Simptomele care nu trebuie ignorate

Simptome precum oboseala persistentă, fluctuațiile inexplicabile de greutate, palpitațiile, intoleranța la frig sau căldură, căderea părului, anxietatea sau modificările de dispoziție, precum și dificultăți la înghițire sau deformarea regiunii cervicale, nu trebuie ignorate și necesită evaluare medicală de specialitate.

Ca parte din direcția de actualizare a ghidurilor, Colegiul Medicilor din România (CMR) a publicat, de Ziua Mondială a Tiroidei, Ghidul de tratament și urmărire a cancerului tiroidian diferențiat, elaborat de Comisia de Endocrinologie a CMR, destinat exclusiv medicilor. 

„Publicarea Ghidului de tratament și urmărire a cancerului tiroidian diferențiat reprezintă un demers important pentru practica medicală și pentru consolidarea medicinei bazate pe dovezi în domeniul endocrinologiei. Elaborat de Comisia de Endocrinologie a Colegiului Medicilor din România, acest ghid oferă medicilor un instrument actualizat, construit pe baza recomandărilor și datelor științifice internaționale, cu obiectivul de a susține un management corect și standardizat al pacienților cu cancer tiroidian diferențiat. În același timp, considerăm esențială promovarea diagnosticului precoce, a accesului la evaluare endocrinologică și a colaborării multidisciplinare în îngrijirea acestor pacienți”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

În această zi, transmitem un mesaj clar privind importanța medicinei bazate pe dovezi, a informării corecte și a accesului pacienților la investigații și monitorizare endocrinologică adecvată.

Prevenția, accesul la investigații și dialogul permanent dintre medic și pacient rămân esențiale pentru depistarea și managementul corect al afecțiunilor tiroidei.

