MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria, avertizând asupra faptului că în perioada 4-5 iunie 2026, podul Giurgiu-Ruse va fi închis complet.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, în perioada 4-5 iunie 2026, podul Giurgiu-Ruse va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparații, după cum urmează:

pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare: în data de 4.06.2026, de la ora 09:00 la ora 21:00;

pentru vehicule comerciale grele (autocamioane): în data de 04.06.2026, de la ora 09:00, până la ora 09:00 în data de 05.06.2026.

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758", transmite MAE într-un comunicat de presă.