DCNews Stiri Soprana care a cântat în toată Europa, ignorată în orașul natal: Nu sunt cetățean de onoare. Nici măcar nu mă salută
Data publicării: 25 Mai 2026

EXCLUSIV Soprana care a cântat în toată Europa, ignorată în orașul natal: Nu sunt cetățean de onoare. Nici măcar nu mă salută
Autor: Elena Aurel

elena dumitrescu de ce citim Fosta soprană Elena Dumitrescu-Nentwig este invitata ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”. Foto: DC NEWS
Soprana Elena Dumitrescu-Nentwig, care a avut o carieră impresionantă și a cântat pe scene din întreaga Europă, susține că nu a primit recunoaștere în orașul natal.

Elena Dumitrescu-Nentwig, soprană și scriitoare, a vorbit despre orașul copilăriei sale, Brăila, pe care îl consideră un oraș cultural important, dar care a decăzut în timp. Aceasta a mai povestit că schimbările produse în perioada comunistă au afectat negativ orașul și, deși revine des la Brăila, meritele sale nu au fost recunoscute de autoritățile locale. 

„Ce are Brăila atât de special încât v-a urmărit spiritul acestei localități și la Viena și la Lisabona? Cum ați vorbit despre Brăila atunci când ați fost în afara granițelor?”, a întrebat Flaviu George Predescu.

„Brăila a fost un oraș extraordinar. Brăila copilăriei mele era așa de frumoasă și avea o arhitectură deosebită. Ceaușescu a dărâmat cele mai frumoase străzi ca să facă barocul ăsta comunist. A fost Porto Franco, era un oraș cu foarte multă cultură, Teatrul Maria Filotti era unul dintre cele mai bune teatre din țară.

Am avut o copilărie minunată și am avut niște profesori care erau școliți înainte de război, care erau niște modele. Am avut un noroc extraordinar cu acești profesori care au construit din mine un om. Nu vorbesc doar despre ce am învățat de la ei, dar m-au învățat ce să iubesc pentru viața mea și păcat că Brăila a decăzut foarte mult, pentru că a avut atâta industrie, era un oraș cu o structură economică. A fost un oraș extraordinar. Nici măcar comunismul nu a reușit să facă atât de mult rău cât se face acum.

De atâția ani mă duc la Brăila cu cărțile mele. Nu a venit niciodată cineva de la conducerea acestui oraș să-mi spună: „Bună ziua!”, nu mai mult”, a spus Elena Dumitrescu-Nentwig. 

Soprana nu este cetățean de onoare al Brăilei 

Elena Dumitrescu-Nentwig a povestit că nu este cetățean de onoare al Brăilei, deși are legături strânse cu orașul natal și revine des cu proiecte culturale.

„Nu pot să-mi imaginez că nu ați fi cetățean de onoare al Brăilei”, a spus Flaviu George Predescu. 

„Nu că nu sunt cetățean de onoare, nici nu vin măcar să-mi spună: „Bună ziua!”.

Eu mă conduc după principiul: la Brăila nu o să mai fac carieră. Atunci când mi s-a luat pașaportul am vrut să fac un concert de binefacere pentru cutremurul care a fost și pe care l-am trăit atunci la Brăila și nu mi-au dat voie.

Cântasem în toată Europa și aveam un contract cu München, aveam un contract cu una dintre cele mai mari case de discuri din Germania. Am avut numai urmăriri și experiențe de proastă calitate, dar am și foarte mulți cititori la Brăila, foarte multă lume care vine întotdeauna când ajung la Brăila și fac o lansare este sala plină. Banii pe care îi primesc după cărți îi dau la Școala pentru Nevăzători de la Vatra Luminoasă și înainte mai dădeam și la Spitalul Oana Gheorghiu.

Eu rămân ceea ce sunt. Brăila nu mă poate face nici mai mare, nici mai mică, dar rămâne orașul meu natal unde am familie și foarte mulți prieteni”, a spus Elena Dumitrescu-Nentwig la emisiunea De Ce Citim.

