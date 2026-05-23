Incident pirotehnic la deschiderea concertului Max Korzh: Materiale din recuzită au luat foc
Data publicării: 23 Mai 2026

Incident pirotehnic la deschiderea concertului Max Korzh: Materiale din recuzită au luat foc
Autor: Loredana Iriciuc

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres
Echipajele medicale mobilizate la stadionul National Arena, cu ocazia concertului susținut de artistul Max Korzh, au intervenit în 15 situații medicale până la ora 20:00.

Potrivit informațiilor transmise de echipele aflate la fața locului, niciuna dintre persoanele asistate la concertul lui Max Korzh nu a necesitat transport la spital.

Cele mai frecvente solicitări au fost pentru episoade de lipotimie, leziuni superficiale de tip excoriații și dureri sau acuze la nivelul membrelor inferioare, în contextul aglomerației și al duratei evenimentului.

CITEȘTE ȘI: Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special

Dispozitiv medical și de intervenție amplasat în zonele cheie ale stadionului

Pentru gestionarea rapidă a oricăror situații, în interiorul stadionului au fost amplasate echipaje SMURD, alături de echipe de intervenție pentru stingere.

Acestea au fost puse strategic în zonele de acces și evacuare, în apropierea scenei și în sectoarele de tribune, pentru a asigura reacție rapidă în caz de urgență.

VEZI ȘI: Măsuri de securitate extinse la Arena Națională înainte de concertul Max Korzh: drone, echipe ecvestre şi canine

Incident pirotehnic în zona de deschidere a concertului

În debutul evenimentului, în timpul unui moment pirotehnic pregătit de organizatori, mai multe materiale combustibile din recuzita echipei artistului au fost cuprinse de flăcări.

Intervenția pompierilor ISUBIF, aflați în dispozitivul de siguranță, a fost imediată, incendiul fiind stins cu ajutorul stingătoarelor din dotare.

Autoritățile au precizat că incidentul nu a afectat desfășurarea concertului și nu a pus în pericol spectatorii sau integritatea acestora, iar situația a fost rapid adusă sub control.

max korzh
arena nationala
Comentarii (1)

Yanis   •   23 Mai 2026   •   21:59

sper sa arda cu totul.

