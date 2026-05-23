Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 22,4 kilometri, la aproximativ 12 kilometri sud de Honaunau-Napoopoo, pe insula principală din Hawaii, a declarat USGS.

Seismul a avut loc la ora 21:46 (7:46 GMT sâmbătă), a adăugat institutul.

Nu există niciun risc de tsunami, a declarat Centrul naţional de alertă pentru tsunami. Nu au fost semnalate deocamdată persoane rănite sau pagube.

Hawaii este o zonă activă din punct de vedere seismic, fiind situat în mijlocul unei plăci tectonice uriaşe.

În arhipelag se află şase vulcani activi, dintre care Kilauea, care uimeşte regulat turiştii veniţi cu elicopterul să admire spectacolele sale de lavă topită.

Tot în Hawaii se află Mauna Loa, cel mai mare vulcan din lume.