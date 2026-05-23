Rezoluţie pentru un Congres Extraordinar al PNL şi "stabilirea unei noi configuraţii a conducerii partidului"

Filiala Valcea a Partidului Național Liberal a adoptat o rezoluţie în care cere organizarea unui Congres extraordinar al partidului "pentru clarificarea directiilor strategice de acţiune ale partidului pe termen scurt şi mediu şi stabilirea unei noi configuraţii a conducerii partidului bazata pe competenţă şi competiţie".

Vorbim despre un demers care ar veni să arate în mod clar dacă structurile din teritoriu ale Partidului Naţional Liberal susţin poziţia actulă a conducerii partidului de a nu mai intra la guvernare alături de Partidul Social Democrat sau dacă, din contră, în interiorul marii mase a PNL e un curent în favoarea rămânerii la guvernare.

"Considerăm că Partidul Național Liberal trebuie să rămână fidel valorilor sale democratice, liberale și europene și să promoveze o alternativă autentică de centru-dreapta pentru societatea românească.

Filiala Valcea apreciază că experiența ultimilor ani a demonstrat incompatibilități majore de viziune și guvernare între PNL și PSD, incompatibilități care au afectat încrederea electoratului liberal și eficiența actului administrativ.

Susținem direcția de reformă administrativă, responsabilitate fiscală și modernizare instituțională promovată de Ilie Bolojan și considerăm că aceste obiective nu pot fi realizate într-un parteneriat politic dominat de compromisuri incompatibile cu principiile liberale", se arată în rezoluţia PNL Vâlcea şi comunicată de către preşedintele Cristian Buican.

Congres extraordinar al partidului pentru clarificarea direcţiilor strategice ale partidului

"Filiala Vâlcea a PNL cere organizarea de urgenţă a unui Congres extraordinar al partidului pentru clarificarea direcţiilor strategice de acţiune ale partidului pe termen scurt şi mediu şi stabilirea unei noi configuraţii a conducerii partidului bazată pe competenţă şi competiţie.

Filiala Vâlcea solicită conducerii naționale a Partidului Național Liberal menținerea unei poziții ferme și coerente în raport cu PSD și susținerea unei construcții politice bazate pe competență, integritate și respect față de electoratul de dreapta.

Prezenta rezoluție va fi transmisă conducerii centrale a Partidului Național Liberal și făcută publică", se mai arată în rezoluţia PNL Vâlcea.