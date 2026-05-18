Ilie Bolojan, declarații după consultările cu Nicușor Dan: "Dacă din guvern va face parte și PSD, PNL va fi în opoziție"

Delegaţia Partidului Naţional Liberal s-a prezentat, luni, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta cu preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul consultărilor convocate de şeful statului cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de premier, în urma demiterii Guvernului Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură.

După încheierea discuțiilor, președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut declarații. El a afirmat că, în ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greşeli "majore".

"În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat aşteptări cetăţenilor ţării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depăşind posibilităţile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat nişte aşteptări care n-au putut fi onorate şi, pe bună dreptate, mulţi dintre cetăţenii ţării noastre au fost dezamăgiţi şi s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjezi pe nimeni şi se pot asigura condiţii care nu pot fi susţinute în mod corect de posibilităţile ţării noastre. A fost o eroare majoră. Guvernele, în loc să acţioneze pentru a menţine echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite şi am ajuns în situaţia în care am ajuns", a spus Bolojan.

Ilie Bolojan: A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliţii mari

El a adăugat că a doua eroare majoră a fost să se creeze coaliţii mari, cum a fost coaliţia PSD-PNL, care, deşi avea peste 60% din Parlament, "doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar nu au făcut reformele care trebuiau făcute pentru ţara noastră". Bolojan a caracterizat această guvernare drept una "pentru funcţii şi nu pentru reforme".

A treia eroare, a spus liderul liberal, a fost numirea în funcţii importante a unor persoane care "au folosit aceste funcţii în scop extractiv pentru a extrage rente de la statul român". Bolojan susţine că în această guvernare, care este la final în momentul de faţă, Partidul Naţional Liberal nu a mai repetat aceleaşi greşeli.

"Nu am creat aşteptări care să nu poată fi onorate. Am guvernat onest, le-am spus românilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate. Partidul Social Democrat a continuat cu aşteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate. Am căutat, dacă tot avem o majoritate, să facem reformele care au fost necesare. Am făcut tot ceea ce s-a putut să reducem cheltuieli, să îndreptăm lucruri, să creăm condiţii pentru dezvoltare, să accesăm fondurile europene, să facem reformele. Din păcate, în loc ca şi ceilalţi să facă acelaşi lucru, aţi văzut s-a mers cu frâna de mână trasă, s-au amânat reformele cât a fost posibil", a susţinut liderul liberal, potrivit Agerpres.

PNL nu va mai forma o coaliţie cu PSD

În acest context, Bolojan a afirmat că PNL nu va mai forma o coaliţie cu PSD.

"Dacă din guvern va face parte și PSD, PNL va fi în opoziție. (...) Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliţie cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută. Nu vom mai merge pe acest lucru şi vom încerca în perioada următoare să facem ceea ce este nevoie pentru ţara noastră în această formulă de interimat, să guvernăm în aşa fel încât această perioadă foarte importantă legată de renegocierea fondurilor europene, legată de închiderea programului SAFE, legată de funcţionarea bună a instituţiilor statului să se deruleze în condiţii normale până când vom avea un nou guvern şi de asemenea să fim un partener serios, un partid responsabil", a mai afirmat Bolojan.