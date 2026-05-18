€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Politica George Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am cerut președintelui mandat pentru formarea noii guvernări”
Data publicării: 18 Mai 2026

BREAKING NEWS George Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am cerut președintelui mandat pentru formarea noii guvernări”
Autor: Doinița Manic

imagine cu george simion de la consultarile de la cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele AUR, George Simion, a făcut declarații după consultările de la Cotroceni.

Preşedintele României, Nicuşor Dan a convocat pentru astăzi, 18 mai, consultări oficiale cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. Primii care au mers la Cotroceni, de la ora 09:00, au fost cei de la PSD, apoi de la ora 10:00 au urmat cei de la AUR. După ce discuțiile s-au încheiat, președintele partidului, George Simion, a făcut declarații.

George Simion: Ne asumăm intrarea la guvernare

„Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor. Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură.

Jumătate din România își pune speranțele în noi și trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. 

"Planul AUR pentru scoaterea României din criză"

Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru cea politică. Nu noi am fost la guvernare”, a declarat George Simion.

Delegaţia partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a fost condusă de George Simion, însoțit de Dan Dungaciu şi Petrişor Peiu. Discuțiile au durat în jur de 50 de minute.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

consultari cotroceni
aur
george simion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
George Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am cerut președintelui mandat pentru formarea noii guvernări”
Publicat acum 42 minute
Bulgarii, în extaz după victoria Darei la Eurovision cu piesa Bangaranga: Cum au primit-o pe aeroportul din Sofia | VIDEO
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 1 ora si 15 minute
OMS se reunește la Geneva: Hantavirusul și Ebola, pe agenda Adunării generale
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Spectacol cosmic rar: Asteroidul 2026 JH2, de dimensiunea unei balene albastre, trece luni pe lângă Pământ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Horoscop 18 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 26 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Momentul prăbușirii a două avioane militare, surprins la un show aviatic din SUA | VIDEO
Publicat acum 3 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: "Darul" berzelor
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close