George Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am cerut președintelui mandat pentru formarea noii guvernări”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a convocat pentru astăzi, 18 mai, consultări oficiale cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. Primii care au mers la Cotroceni, de la ora 09:00, au fost cei de la PSD, apoi de la ora 10:00 au urmat cei de la AUR. După ce discuțiile s-au încheiat, președintele partidului, George Simion, a făcut declarații.

George Simion: Ne asumăm intrarea la guvernare

„Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor. Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură.

Jumătate din România își pune speranțele în noi și trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an.

"Planul AUR pentru scoaterea României din criză"

Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru cea politică. Nu noi am fost la guvernare”, a declarat George Simion.

Delegaţia partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a fost condusă de George Simion, însoțit de Dan Dungaciu şi Petrişor Peiu. Discuțiile au durat în jur de 50 de minute.