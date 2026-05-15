ICCJ, decizie în cazul lui Dominic Fritz. O nouă amânare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, însă, să amâne pronunţarea. Noul termen a fost fixat pe data de 5 iunie 2026.

"699/1/2026 având ca obiect recursul declarat de domnul Fritz Dominic Samuel, în cauza privind anulare raport evaluare ANI, s-a acordat termen 5 iunie”, se arată în decizia ÎCCJ.

Un verdict în defavoarea primarului Timişoarei ar însemna inclusiv pierderea mandatului, fie prin demisie, fie prin demitere de către prefectul Timişoarei, dar şi interdicţia de a mai ocupa funcţii publice pentru următorii trei ani.

Amintim că decizia Curţii de Apel Timişoara a fost de validare a deciziei Agenţiei Naţionale de Integritate, care l-a declarat incompatibil pe Dominic Fritz. Totul după ce acesta şi-ar fi favorizat un creditor din campania electorală, prin iniţierea unui proiect de HCL. Judecătorii de la Curtea de Apel Timişoara au decis că primarul Dominic Fritz a acţionat cu intenţie, dar şi că în această situaţie există un evident conflict de interese.

În cazul unei decizii nefavorabile, ar putea fi pusă în discuţie şi poziţia de preşedinte al USR pe care o ocupă Dominic Fritz. Acest lucru depinde, însă, de statutul formaţiunii politice.