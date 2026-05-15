€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Politica ICCJ, decizie în cazul lui Dominic Fritz. O nouă amânare
Data publicării: 15 Mai 2026

BREAKING NEWS ICCJ, decizie în cazul lui Dominic Fritz. O nouă amânare
Autor: Florin Răvdan

dominic fritz usr Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Vineri, 15 mai, era termenul în recursul făcut de Dominic Fritz la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care Curtea de Apel Timişoara l-a declarat incompatibil.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, însă, să amâne pronunţarea. Noul termen a fost fixat pe data de 5 iunie 2026. 

"699/1/2026 având ca obiect recursul declarat de domnul Fritz Dominic Samuel, în cauza privind anulare raport evaluare ANI, s-a acordat termen 5 iunie”, se arată în decizia ÎCCJ.

Un verdict în defavoarea primarului Timişoarei ar însemna inclusiv pierderea mandatului, fie prin demisie, fie prin demitere de către prefectul Timişoarei, dar şi interdicţia de a mai ocupa funcţii publice pentru următorii trei ani. 

Amintim că decizia Curţii de Apel Timişoara a fost de validare a deciziei Agenţiei Naţionale de Integritate, care l-a declarat incompatibil pe Dominic Fritz. Totul după ce acesta şi-ar fi favorizat un creditor din campania electorală, prin iniţierea unui proiect de HCL. Judecătorii de la Curtea de Apel Timişoara au decis că primarul Dominic Fritz a acţionat cu intenţie, dar şi că în această situaţie există un evident conflict de interese. 

În cazul unei decizii nefavorabile, ar putea fi pusă în discuţie şi poziţia de preşedinte al USR pe care o ocupă Dominic Fritz. Acest lucru depinde, însă, de statutul formaţiunii politice. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dominic fritz
curtea de apel
inalta curte de casatie si justitie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Nicușor Dan, asigurări privind programul SAFE: Există un backup în Parlament
Publicat acum 9 minute
Kelemen Hunor spune că UDMR ar putea intra în opoziţie
Publicat acum 18 minute
ICCJ, decizie în cazul lui Dominic Fritz. O nouă amânare
Publicat acum 24 minute
Preşedintele Nicuşor Dan spune că programul SAFE nu e în pericol de a fi blocat
Publicat acum 39 minute
Cum văd literații societatea: Subiectul săptămânii la De Ce Citim / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close