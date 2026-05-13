DCNews Politica Traian Băsescu: România trebuie să păstreze „chiar și cu unele concesii” parteneriatul cu SUA
Data publicării: 13 Mai 2026

Traian Băsescu: România trebuie să păstreze „chiar și cu unele concesii” parteneriatul cu SUA
Autor: Iulia Horovei

traian basescu Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, că parteneriatul României cu Statele Unite ale Americii trebuie păstrat „cu toate eforturile cu putință".

Parteneriatul strategic al României cu SUA trebuie păstrat „cu toate eforturile cu putință”, a declarat, miercuri seară, fostul președinte al României, Traian Băsescu, la TVR Info.

Băsescu: „Facem tot ce este omenește și politic posibil să menținem un parteneriat solid și corect cu SUA”

Suntem europeni, deci aici trăim. Și facem tot ce este omenește și politic posibil să menținem un parteneriat solid și corect cu Statele Unite. Dar noi suntem aici. Ne-am născut aici, trăim în Europa. Nu putem să ne schimbăm locul nașterii. În primul rând, trebuie să ne înțelegem cu ce înseamnă trupe americane în România. Le plătești, nu vin gratis.

Eu sunt un suporter, fără rezerve, al ideii că parteneriatul cu Statele Unite trebuie păstrat și să facem tot ce trebuie. De aceea, nu știu dacă rețineți, când ne-au cerut acces în bazele militare, în timpul conflictului cu Iranul, am fost primul care am spus, fără ezitare, acum, fără nicio condiție. Aceasta a fost contribuția pe care am putut să o avem (…) Deci, problema Iranului nu este NATO. De asta sunt abordări diferite și, spre exemplu, depinde foarte mult de legislația și parlamentele pe care statele membre în NATO le au.

Ce exigențe are Parlamentul? Pentru că la noi avem un parlament pozitiv față de americani. Dar sunt țări în care nu obții un vot pentru a pune la dispoziție baze militare. La noi s-a obținut corect și a fost destul de lineară această linie a României. Deci și trebuie menținută linia.

Linia parteneriatului cu Statele Unite trebuie păstrată cu toate eforturile cu putință. Chiar cu concesii, dacă este nevoie. De genul, nu avem înțelegere, dar te las să utilizezi baza de la Cincu - dau un exemplu. Deci chiar cu unele concesii trebuiesc ajutați când au nevoie”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu.

