Bilaterală România-Ucraina la București: Nicușor Dan s-a întâlnit cu Zelenski în marja summitului B9 (VIDEO)

La București a avut loc astăzi summitul B9, la care au participat statele membre ale formatului și Statele Unite, reprezentate la nivel înalt. După discuții, au avut loc declarații comune de presă susținute de președintele României Nicușor Dan, președintele Poloniei Karol Nawrocki și secretarul general al NATO, Mark Rutte. În marja reuniunii, șeful statului a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prezent la summit ca invitat, întâlnire pe care ulterior a detaliat-o pe pagina sa de socializare.

Pași concreți pentru parteneriatul România-Ucraina

"Președintele Volodîmîr Zelenski a fost invitatul special al Summitului B9 de la Palatul Cotroceni.

Cu această ocazie, am avut și consultări bilaterale excelente, continuând dialogul început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a Președintelui Zelenski în România.

Suntem hotărâți să facem pași concreți pentru implementarea noului nostru Parteneriat Strategic, cu accent pe consolidarea relațiilor comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație.

Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experiența acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor și al măsurilor anti-dronă. Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii de apărare. #B92026

România va continua să fie un susținător ferm al parcursului european al Ucrainei", a postat Nicușor Dan.

Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

CITEȘTE ȘI: Summitul B9, ce nu se vede la TV: Trimișii speciali ai DC News, Florin Răvdan și Vlad Roibu, informațiile momentului: Zelenski, detalii despre războiul cu Rusia / video+foto

VEZI VIDEO AICI: