Data publicării: 13 Mai 2026

Lufthansa pregătește o mutare uriașă în Europa. Ce companie vrea să controleze aproape complet
Autor: Dana Mihai

imagine cu un avion Lufthansa pregătește o mutare uriașă în Europa. Ce companie vrea să controleze aproape complet . Foto cu rol ilustrativ: Freepik

 Lufthansa intenţionează să achiziţioneze cât mai curând posibil o participaţie majoritară în operatorul aerian italian ITA Airways, a anunţat directorul general al grupului german, Carsten Spohr, transmite DPA.

Anunţul a fost făcut la Adunarea Generală a Companiei (AGM), unde acţionarii s-au întâlnit faţă în faţă, pentru prima dată din 2019, urmând să celebreze apoi a 100-a aniversare a înfiinţării Lufthansa.

Lufthansa își va majora participația la ITA

Spohr a declarat că participaţia Lufthansa în ITA ar urma să crească de la 41% la 90% în iunie, când sunt exercitate opţiunile pe acţiuni, deşi finalizarea tranzacţiei nu este aşteptată până în primul trimestru din 2027, în funcţie de obţinerea aprobărilor autorităţilor de reglementare.

Preţul de achiziţie pentru a doua tranşă este fixat la 325 milioane de euro. În plus, Lufthansa intenţionează să achiziţioneze şi restul participaţiei de 10%, începând din
2028. 

ITA, succesorul Alitalia, este al patra fostă companie aeriană de stat achiziţionată de Lufthansa, după cele din Austria, Elveţia şi Belgia.

Dacă rămâne doar o companie naţională cu doar o piaţă internă, Lufthansa nu va fi competitivă pe plan global, a explicat Spohr. În prezent, doar aproximativ 20%
din cifra de afaceri a grupului este generată în Germania. 

Următoarea ţintă de preluare este operatorul aerian portughez TAP, unde Lufthansa concurează cu Air France/KLM.

ITA are cea mai modernă flotă din grup

Spohr a explicat că ITA are cea mai modernă flotă de avioane din cadrul grupului. Din cele 106 aeronave, cu o vechime medie de 6,5 ani, aproximativ 70% îndeplinesc cele mai recente standarde, inclusiv în privinţa consumului de kerosen şi a emisiilor de CO2.

Pierderile Lufthansa s-au atenuat, în primul trimestru din 2026, iar operatorul aerian german a confirmat previziunile pentru acest an, în pofida perturbările provocate de greve şi de conflictul din Orientul Mijlociu.

În primele trei luni din acest an, veniturile au crescut în ritm anual cu 8%, la 8,75 miliarde de euro (10,3 miliarde de dolari), în timp ce pierderile operaţionale s-au redus cu 15%, la 612 milioane de euro, depăşind aşteptările analiştilor.

Pierderile nete au scăzut cu un sfert, la 665 milioane de euro, chiar dacă operatorul aerian s-a confruntat cu greve, ceea ce a dus la anulări de zboruri în Germania.

Citește și: Cât ar putea crește prețul biletelor de avion după ce UE a dublat taxa pe carbon pentru zborurile internaționale

Pe fondul majorării cotaţiilor la ţiţei, ca efect al conflictului din Orientul Mijlociu, costurile Lufthansa cu kerosenul pe ansamblul acestui an ar urma să crească cu 1,7 miliarde de euro, la 8,9 miliarde de euro. 

Programul de zboruri al companiei ar urma să crească cu până la 2%, în loc de 4% cum era planificat iniţial. 

Operatorul aerian german a estimat că, anul acesta, profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) ar urma să-l depăşească cu cel puţin 10% pe cel de anul trecut, de 1,96 miliarde de euro.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa şi, pe lângă Lufthansa, deţine şi companiile Austrian, Swiss, Eurowings şi Brussels Airlines. 

