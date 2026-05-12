Cum premiază Ministerul Educației excelența: Suma primită de elevii români care obțin aur absolut la olimpiadele internaționale
Data publicării: 12 Mai 2026

Autor: Elena Aurel

medalii Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Ministerul Educației recompensează performanțele de excepție ale elevilor români prin stimulente financiare acordate pentru medalii obținute la olimpiadele internaționale. Iată ce sumă primește un elev care obține aur absolut.

Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, director în Ministerul Educației și Cercetării, a fost invitată la emisiunea DC Edu, unde a vorbit despre cum susține Ministerul Educației performanța.

Potrivit acesteia, ministerul face acest lucru prin asigurarea accesului egal al elevilor la performanță, dezvoltarea centrelor de excelență în toate județele și pregătirea loturilor pentru competiții internaționale. De asemenea, aceasta a menționat investițiile în infrastructură școlară și dotarea unităților de învățământ prin fonduri europene. 

„Care sunt programele desfășurate de Ministerul Educației pentru susținerea și promovarea performanței? Cum abordează Ministerul Educației ideea performanței, pentru a o susține și a o promova?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„S-a urmărit accesul egal al tuturor elevilor la performanță, adică nu doar în marile orașe, și se vede în rezultate că nu doar Bucureștiul, Clujul, Iașul au rezultate.

După aceea, Legea Învățământului Preuniversitar 198 din 2023 a venit cu schimbări benefice. Avem centre de excelență în toate județele din țară, unde elevii pot beneficia de pregătire pentru excelență.

Ministerul Educației realizează pregătirea loturilor pentru aceste competiții internaționale. Sunt alte politici care vizează crearea spațiului pentru performanță. S-a investit foarte mult în laboratoare. Sunt multe unități de învățământ dotate prin programe pe fonduri internaționale, europene”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca.

Stimulente financiare pentru elevi, profesori și școli

Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca a explicat că Ministerul Educației recompensează performanțele elevilor, profesorilor și școlilor prin stimulente financiare stabilite prin hotărâre de Guvern, acordate pentru premii și medalii obținute la competițiile internaționale. 

„Ministerul oferă și o recunoaștere a performanțelor elevilor. Avem, prin Hotărâre de Guvern din 2024, acordarea stimulentelor pentru merite deosebite, pentru premii, respectiv medalii la competițiile internaționale.

Sunt recompensați elevii care au participat, profesorii care i-au pregătit și unitatea de învățământ. Fiecare elev primește premiul cuvenit conform Hotărârii de Guvern. Profesorul, dacă are mai multe rezultate, primește cuantumul cel mai mare, iar unitatea de învățământ primește pentru fiecare elev același cuantum ca și elevul”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca.

Ce sumă primește un elev care a obținut aur absolut 

„Gestul ăsta are o valoare, în primul rând morală, de recompensare a unor eforturi extraordinare, iar valoarea materială este cât este”, a spus Sorin Ivan.

„Oricum, nu este o sumă mică. De exemplu, pentru aur absolut sunt 20.000 de lei. Este o sumă decentă”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca.

„Este o sumă foarte bună și pe deplin meritată, pentru că sunt niște eforturi cu totul speciale. Știu de la profesorul Perianu că pregătirea pentru aceste olimpiade este o provocare extraordinară, reclamă un efort imens, continuu, cu totul altceva decât performanța școlară propriu-zisă”, a spus Sorin Ivan.

„E vorba de multe alte plăceri pe care colegii lor le au”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video:

