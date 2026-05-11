Arta caligrafiei, experiență specială pentru elevii Academia Da Vinci
Data publicării: 11 Mai 2026

Arta caligrafiei, experiență specială pentru elevii Academia Da Vinci
Autor: D.C.

academia-da-vinci-caligrafie

Elevii Academia Da Vinci au participat la o experiență culturală aparte organizată în cadrul Centrului Cultural Chinez, unde au descoperit frumusețea, disciplina și simbolistica artei caligrafiei chinezești.

Prin exerciții practice și demonstrații interactive, copiii au învățat că în cultura chineză fiecare semn are o poveste, iar scrisul poate deveni o expresie a echilibrului, răbdării și armoniei interioare.

Activitatea le-a oferit elevilor ocazia de a intra în contact direct cu una dintre cele mai vechi culturi ale lumii și de a înțelege cât de important este dialogul dintre civilizații într-o societate modernă și conectată global.

Astfel de experiențe fac parte din misiunea Academiei Da Vinci de a forma tineri creativi, deschiși și pregătiți să înțeleagă lumea dincolo de granițe și stereotipuri.

Copiii care învață să înțeleagă alte civilizații vor putea schimba lumea, a spus Lavinia Șandru, fondatoarea proiectului cultural Academia Da Vinci. Proiectele educaționale ale Academiei Da Vinci sunt realizate împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu sprijinul partenerilor RetuRo, Mastercard, Banca Transilvania, LITERA și Phoenicia Hotels.

