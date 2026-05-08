Eurovision 2026: Tot ce trebuie să știi despre regulament, finală și sistemul de vot
Data publicării: 08 Mai 2026

Eurovision 2026: Tot ce trebuie să știi despre regulament, finală și sistemul de vot
Autor: Elena Aurel

Eurovision Song Contest și-a modificat constant regulamentul de-a lungul deceniilor pentru a ține pasul cu schimbările tehnologice, artistice și geopolitice.

Eurovision este cel mai mare concurs muzical televizat din lume, iar regulamentul său a evoluat în ultimii 70 de ani pentru a se adapta la evoluţiile tehnologice, artistice şi geopolitice, informează vineri AFP şi Agerpres. 

Prezentăm mai jos modul în care funcţionează acest concurs muzical.

O cooperare internaţională

Concursul muzical Eurovision este o coproducţie internaţională a serviciilor audiovizuale publice din ţările membre în Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU), organizată în fiecare an în luna mai de Radioteleviziunea ţării care a câştigat ediţia precedentă.

Întrucât în EBU se află şi membri non-europeni, concursul primeşte şi ţări situate în afara "Bătrânului Continent" şi este prezentat în engleză şi franceză, fiecare ţară participantă putând să înscrie în competiţie câte un cântec.

Dacă participă, Franţa, Germania, Italia, Spania şi Regatul Unit au un loc garantat în finală, datorită contribuţiei lor financiare mai importante, precum şi ţara gazdă, care a câştigat concursul în anul precedent.

Toate celelalte ţări evoluează prin tragere la sorţi în două semifinale, cu 15 participanţi fiecare. Douăzeci dintre ei se califică pentru marea finală.

Câştigătorul este stabilit prin votul juriilor naţionale desemnate de televiziunile participante, apoi anunţate prin purtători de cuvânt naţionali, precum şi prin votul publicului, exprimat prin SMS sau pe internet, apoi anunţat de prezentatorii finalei.

Telespectatorii nu pot vota pentru propria ţară, iar publicul internaţional din afara ţărilor participante poate să îşi exprime şi el alegerea votând în format online.

Cântecul care a obţinut cel mai mare număr de puncte combinate din votul publicului şi cel al juriilor naţionale este declarat câştigător.

Pe site-ul său, EBU precizează că Eurovision "nu are rolul de a servi drept platformă pentru exprimarea politică, activism, controverse sau promovarea unor cauze externe".

"Acţiunile menite să instrumentalizeze concursul" sunt interzise, "deşi libertatea de exprimare este recunoscută ca un drept fundamental".

Cântecele, apolitice, trebuie să fie originale şi să nu depăşească durata de trei minute, cu un număr maxim de şase artişti, cu vârste de cel puţin 16 ani, care pot evolua în direct pe scenă.

Nerespectarea regulamentului poate să ducă la descalificare.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Ultimii 10 câştigători:

2025 - Austria: JJ, "Wasted Love"

2024 - Elveţia: Nemo, "The Code"

2023 - Suedia: Loreen, "Tattoo"

2022 - Ucraina: Kalush Orchestra, "Stefania"

2021 - Italia: Maneskin, "Zitti e buoni"

2019 - Ţările de Jos: Duncan Laurence, "Arcade"

2018 - Israel: Netta, "TOY"

2017 - Portugalia: Salvador Sobral, "Amar pelos dois"

2016 - Ucraina: Jamala, "1944"

2015 - Suedia: Mans Zelmerlow, "Heroes"

Concursul Eurovision nu a avut loc în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.

Palmaresul pe ţări:

7 victorii: Irlanda (de două ori cu Johnny Logan), Suedia (de două ori cu Loreen)

5 victorii: Franţa, Luxemburg, Ţările de Jos, Regatul Unit

4 victorii: Israel

3 victorii: Austria, Danemarca, Italia, Norvegia, Elveţia, Ucraina

2 victorii: Germania, Spania

1 victorie: Azerbaidjan, Belgia, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Monaco, Portugalia, Rusia, Serbia, Turcia, Iugoslavia.

