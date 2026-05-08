DCNews Politica Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Data publicării: 08 Mai 2026

EXCLUSIV Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Autor: Doinița Manic

imagine cu ministrii din guvernul bolojan Petrișor Peiu speră că AUR se află printre câștigători. Foto: gov.ro

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a fost întrebat la DC NEWS cine are de câștigat după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar acum președintele Nicușor Dan a început consultările informale cu partidele pro-Occidentale pentru a forma un nou Guvern. Dar oare cine a avut de câștigat, de fapt, după căderea lui Bolojan? Asta a fost întrebat Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, la interviurile DC NEWS.

"Cine e pe val în acest moment? Cui a folosit cel mai mult această moțiune de cenzură, cui nu a folosit? Cine a profitat cel mai mult, care e câștigătorul?", l-a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu pe senatorul Petrișor Peiu.

"Asta o vom vedea după ce se vor face cercetări de piață, sondaje de opinie, după câteva săptămâni, câteva luni. E greu să spun acum cine a fost câștigătorul. Suporterii domnului premier Bolojan spun că dânsul a fost câștigătorul pentru că a fost portretizat ca și campionul reformei care se luptă cu balaurul celor care vor să țină țara în loc. PSD și AUR susțin că ei sunt câștigătorii pentru că s-a dovedit că și parlamentarii siliți de impopularitatea guvernului la electorat au votat căderea Guvernului Bolojan. Vom vedea la rece după câteva săptămâni.

Petrișor Peiu: Eu sper că printre câștigători se află AUR 

Ceea ce sper eu e că printre câștigători se află AUR și cred că ar fi câteva argumente în acest sens. În primul rând pentru că a dovedit că este un partid suficient de matur încât să își asume un act politic important în Parlament. Adică noi făceam moțiuni de cenzură și până acum, dar de data aceasta am făcut-o într-un mod care a condus la demiterea guvernului. Deci ne-am călcat pe orgoliu și am făcut o moțiune de cenzură cu PSD-ul, care și ei aveau același obiectiv tactic ca și noi - demiterea guvernului. În al doilea rând, am demonstrat disciplină și în al treilea rând, eu cred că la dezbatere am demonstrat că nu avem o calitate politică inferioară celor din partidele clasice, care sunt la guvernare", a declarat Petrișor Peiu.

