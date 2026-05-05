€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Politica Predoiu, Pauliuc, Thuma susțin ca PNL să rămână la guvernare: "Ar fi o eroare istorică să plecăm"
Data actualizării: 15:56 05 Mai 2026 | Data publicării: 15:54 05 Mai 2026

Predoiu, Pauliuc, Thuma susțin ca PNL să rămână la guvernare: "Ar fi o eroare istorică să plecăm"
Autor: Doinița Manic

imagine cu conducerea PNL Declarațiile liderilor PNL vin după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură. Sursa foto: PNL

Prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, vrea ca partidul să rămână în continuare la guvernare, la fel ca Predoiu și Thuma.

După ce viceprim-ministrul Cătălin Predoiu a declarat, marți, că „cea mai bună decizie pentru PNL este guvernarea”, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură, aceeași idee a fost susținută și de prim-vicepreședintele partidului, Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Ea a declarat că „ar fi o eroare istorică” dacă PNL va pleca de la guvernare. Și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a spus că "PNL nu pleacă nicăieri".

Nicoleta Pauliuc: PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene

"Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea.

Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon.

PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură.

Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum — dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora", a scris Nicoleta Pauliuc.

Hubert Thuma: Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi

"Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite.

PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect.
Acest drum trebuie continuat. Munca începută pe reformă administrativă, pe disciplină bugetară, pe absorbția fondurilor europene, pe respectarea angajamentelor asumate nu se oprește pentru că s-a votat o moțiune. Continuă.

Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod. Respect înseamnă să punem țara înaintea calculelor de partid și exact asta am făcut, exact asta vom face.

Vreau să fie limpede și un alt lucru: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României. Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor. Vom susține fiecare pas care apără interesul național, parcursul european al României și încrederea partenerilor noștri.

Propun să nu transformăm un moment politic într-o criză de stat. Cei care au ales calea moțiunii și-au asumat o responsabilitate, noi ne-o asumăm pe a noastră: Să muncim mai departe, cu seriozitate, pentru o Românie care merge înainte.

Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează", a scris Hubert Thuma pe pagina lui de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnl
coalitia de guvernare
catalin predoiu
Nicoleta Pauliuc
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Victorie în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Viitorul Fond European pentru Competitivitate trebuie să răspundă nevoilor fermierilor europeni
Publicat acum 34 minute
Bursa își revine rapid după votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 39 minute
Germania, îngrijorată de retragerea militarilor americani. Pe cine dă vina premierul Bavariei
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Lecții despre identitate și comunicare pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 29 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close