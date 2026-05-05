Predoiu, Pauliuc, Thuma susțin ca PNL să rămână la guvernare: "Ar fi o eroare istorică să plecăm"

După ce viceprim-ministrul Cătălin Predoiu a declarat, marți, că „cea mai bună decizie pentru PNL este guvernarea”, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură, aceeași idee a fost susținută și de prim-vicepreședintele partidului, Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Ea a declarat că „ar fi o eroare istorică” dacă PNL va pleca de la guvernare. Și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a spus că "PNL nu pleacă nicăieri".

Nicoleta Pauliuc: PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene

"Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea.

Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon.

PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură.

Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum — dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora", a scris Nicoleta Pauliuc.

Hubert Thuma: Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi

"Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite.

PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect.

Acest drum trebuie continuat. Munca începută pe reformă administrativă, pe disciplină bugetară, pe absorbția fondurilor europene, pe respectarea angajamentelor asumate nu se oprește pentru că s-a votat o moțiune. Continuă.

Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod. Respect înseamnă să punem țara înaintea calculelor de partid și exact asta am făcut, exact asta vom face.

Vreau să fie limpede și un alt lucru: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României. Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor. Vom susține fiecare pas care apără interesul național, parcursul european al României și încrederea partenerilor noștri.

Propun să nu transformăm un moment politic într-o criză de stat. Cei care au ales calea moțiunii și-au asumat o responsabilitate, noi ne-o asumăm pe a noastră: Să muncim mai departe, cu seriozitate, pentru o Românie care merge înainte.

Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează", a scris Hubert Thuma pe pagina lui de Facebook.