Prefectul Hunedoarei, Constantin Fulga, și-a dat demisia

Constantin Fulga, prefectul județului Hunedoara, și-a înaintat marți demisia din funcție. Decizia vine ca urmare a unei directive politice de la nivel național, ce vizează retragerea tuturor reprezentanților Guvernului în teritoriu susținuți de Partidul Social Democrat (PSD).

Schimbări la nivelul prefecților din țară

Instituția Prefectului - Județul Hunedoara a confirmat oficial că actul de demisie a fost deja depus. Gestul lui Constantin Fulga nu este unul izolat, ci face parte dintr-o strategie politică asumată de PSD la nivel central.

”Conform prevederilor legale în vigoare, demisia urmează să devină efectivă la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii de Guvern privind eliberarea sa din funcție”, au afirmat reprezentanții instituției.

Până la publicarea deciziei în Monitorul Oficial, Constantin Fulga rămâne în funcție pentru a asigura interimatul și tranziția către noua conducere. Urmează ca Guvernul să numească un nou reprezentant în județul Hunedoara, cel mai probabil susținut de noua configurație politică de la nivel central.

Cine este Constantin Fulga, prefectul demisonar al județului Hunedoara

Constantin Fulga a ocupat mai întâi funcția de subprefect al județului Hunedoara, fiind numit în această poziție în anul 2023. Apoi, a fost promovat în anul 2025 în funcția de prefect al județului Hunedoara, fiind reprezentând al PSD la nivel local în cadrul prefecturii.

Înainte de aceste funcții administrative, Constantin Fulga a lucrat în mediul privat. De aemenea, are pregătire militară în rezervă.