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Un nou deputat îi urmează lui Victor Ponta în grupul Uniți pentru România

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 15 Iun 2026
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Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Deputatul Mădălin-Laurenţiu Făget a devenit membru al grupului parlamentar Uniţi pentru România.

Deputatul neafiliat Mădălin-Laurenţiu Făget a anunţat, luni, în plen, că va activa în grupul parlamentar Uniţi pentru România.

El a fost ales în Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa pe listele S.O.S. România.

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În prezent, grupul Uniţi pentru România numără 14 deputaţi, liderul acestuia fiind Răzvan-Mirel Chiriţă.

Victor Ponta a menţionat că începând cu data de 27 mai îşi încetează activitatea în calitate de deputat al grupului parlamentar PSD şi va activa în cadrul grupului parlamentar Uniţi pentru România. Ponta este deputat de Dâmboviţa şi a fost ales pe listele electorale ale PSD.

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victor ponta
uniri pentru romania
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Comentarii (1)

Razvan   •   15 Iunie 2026   •   19:43

Domnul deputat Faget Madalin-Laurentiu este un adevarat profesionist. Succes

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