Lucian Mîndruță, surprins de nivelul de „hate” după ce a anunțat că nu a mai pus mașina la spălat și a oprit aerul condiționat „pentru ca România să treacă peste criză”

Lucian Mîndruță

Un apel din urmă cu două zile făcut de jurnalistul și influencerul Lucian Mîndruță s-a transformat rapid într-un val de ironii și, ceea ce internauții numesc, „hate” pe social media.

Surprins de reacția virulentă a urmăritorilor săi, Lucian Mîndruță a revenit cu o nouă postare în care se arată uimit de valul de ostilitate atras de o inițiativă pe care o considera un simplu gest de solidaritate civică.

Totul a început după ce, în contextul presiunii pe sistemul energetic național, jurnalistul a povestit cum încearcă să reducă consumul de curent în propria gospodărie.

„Am terminat de spălat, n-am mai pus altă mașină. Nici aerul condiționat nu e pornit, am deschis geamul și e acceptabil. Facem fiecare ce putem, pentru că nu facem pentru Bolojan sau Nicușor sau Grindeanu. Facem pentru țara noastră”, a fost mesajul lui Mîndruță, care a devenit viral.

Reacția internauților a fost însă departe de sprijinul la care se făcea apelul. În loc de solidaritate, mesajul a generat un val masiv de comentarii negative și critici aspre.

Criticile au venit în contextul în care marii consumatori de energie nu sunt gosodăriile rezidențiale, ci industriile și marile companii.

Reacția l-a determinat pe Mîndruță să revină cu o reacție în care analizează atitudinea agresivă a unora pe social media, printre care și conturi false.

„Acum două zile am pus o postare cu un mic apel la solidaritate în privința consumului de curent seara. Nu m-a rugat nimeni s-o fac, pur și simplu am zis că e o idee bună să ne ajutăm unii pe alții. Au urmat sute de comentarii, în esență cu același mesaj: «du-te naibii, consumăm cât vrem, numai să-ți facem în ciudă!»”, a scris acesta.

Mîndruță a subliniat că resentimentele populației față de clasa politică au ajuns să anuleze orice simț al responsabilității.

„Practic, oamenii (ok, și boții) au dus ura lor împotriva guvernului până la anularea completă a vreunei preocupări pentru interesul comun. Acum stau și mă întreb cum ar fi, Doamne ferește, să dea peste noi vreun cutremur și un «sorosist» aflat întâmplător la guvernare să ceară bravilor și mândrilor patrioți să dea o mână de ajutor la căutarea oamenilor de sub dărâmături. «Să iasă singuri, nu e treaba mea!» va fi, probabil, strigătul lor de luptă”, a mai scris jurnalistul.

Bolojan a făcut acum două zile apel pentru ca autoritățile să ia măsuiri pentru reducerea consumului de energie seara

Autoritățile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară și există proceduri gestionate de Transelectrica și care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului, a declarat vineri, într-o conferință de presă, premierul interimar Bolojan.

'Autoritățile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară. Este o primă dovadă de responsabilitate. În al 2-lea rând, există proceduri în astfel de situații, care sunt gestionate de compania Transelectrica, și aceste proceduri vor fi puse în practică în așa fel încât să asigurăm funcționarea sistemului. Ei notifică companiile. Se știe fiecare companie la ce nivel de prioritate este în această zonă', a explicat Bolojan.

Acesta a subliniat că există posibilitatea ca, pe spații mici, să aibă loc întreruperi în alimentarea cu energie electrică, din diferite motive, dar România nu este în situația în care să aibă o problemă în acest sens la scară extinsă.

'Nu suntem în situația în care am avea probleme la o scară extinsă. Dar întreruperi de curent avem întotdeauna pe spații mici, din diferite motive. (...) Nu exclud posibilitatea să fie întreruperi, dar nu există în momentul de față niciun fel de date care să ne ducă către scenariile pe care le sugerați', a precizat prim-ministrul, întrebat despre riscul de a exista cazuri de întreruperi ale alimentării cu electricitate la nivel național.

Pe de altă parte, șeful Executivului a afirmat că prosumatorii care au capacități de stocare pot fi de ajutor în această perioadă, aceștia putând stoca energie pe parcursul zile, când există un exces de producție, și pe care să o pot elibera, seara, în rețeaua națională.

'Prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă, cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei, când avem un exces de producție, și pot elibera, dacă îndeplinesc toate condițiile, în rețeaua națională, ceea ce stochează, în cursul orelor de seară. Toți cei care au posibilitatea de a stoca prin baterii au toate datele la dispoziție și au fost avertizați și rugați să folosească această oportunitate și e o decizie economică la un moment dat. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar, de-a lungul anilor, una dintre erorile care au fost făcute este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare. (...) Estimarea mea este că, dacă ținem o linie corectă, anul viitor ar trebui să fim într-o situație incomparabil mai bună, având mult mai multe capacități de stocare care să ne permită să atenuăm volatilitatea producției de energie în orele de seară', a mai spus premierul.

Totodată, în opinia sa, ar trebui finalizate lucrările la hidrocentralele realizate în proporție de 70%-90%, blocate din cauza unor procese, deoarece acestea ar însemna un aport suplimentar la producția de electricitate.

'Așa cum știți, există multe procese care au fost generate de probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizații de mediu, de construire și așa mai departe. Dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări. Și eu consider că, o dată ce o lucrare este realizată într-o proporție foarte mare, o dată ce intervenția omului s-a făcut masiv într-o anumită zonă, decizia rațională este să încheiem aceste lucrări și fiecare capacitate realizată în proporție de 70%, 80%, 90%, așa cum avem câteva capacități, odată intrată în producție, ar fi un aport suplimentar la o producție de energie electrică pe apă, una dintre cele mai curate, și la echilibrarea sistemului național', a transmis Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

'Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea', a precizat Bolojan.

El a amintit, în context, că este vorba despre o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă.

'În loc de peste 4.000 mc/s suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 mc/s în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația, zilele trecute, să oprim un prim grup (Unitatea 1, n.r.). Aceeași situație este și în Ungaria, deci ambele țări ne-am redus capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate', a explicat acesta.

Bolojan a adăugat că, pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să fie închis și cel de-al doilea grup al centralei nucleare de la Cernavodă.

Conform datelor publicate de Transelectrica, vineri, la ora 20:25, producția de energie electrică a României totaliza 5.239 MW, iar consumul se ridica la 7.177 MW, diferența de 1.938 MW fiind acoperită din import.