O nouă dronă, surprinsă în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Precizările MApN

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

O nouă dronă a fost surprinsă în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, anunță MApN.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, duminică dimineața, 2 august, o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. MApN anunță că populația județului Tulcea a fost alertată prin RO-Alert.

La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. MApN precizează că aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian al României.

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"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineți, 2 august, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 09:52", transmite MApN.

Acum două zile, un roi de drone fusese detectat la frontiera cu Ucraina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale Armatei Britanice au fost ridicate

Incidentele cu drone s-au intensificat în ultimele săptămâni. Joi seara, 30 iulie, un roi de drone fusese detectat în apropierea frontierei cu Ucraina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale Armatei Britanice au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

"Acestea au evoluat pentru aproximativ 20 de secunde în spaţiul aerian naţional, în jurul orei 21:14, după care au traversat frontiera spre Ucraina", anunța MApN.

Și atunci, ţintele au dispărut de pe sistemele radar. Ulterior au fost raportate explozii pe partea ucraineană.

"Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 03:15. (...) Țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Ulterior dispariției de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei", mai preciza MApN, joi, 30 iulie.

Fusese a fost treia alertă aeriană emisă în județul Tulcea în mai puțin de 24 de ore, asta după ce și joi dimineața, 30 iulie, o țintă aerienă a fost depistată în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, iar miercuri, 29 iulie, mai multe ținte aeriene au fost depistate aproape de granița cu Ucraina, două avioane de vânătoare F-16 fiind atunci ridicate de la sol și fiind emis mesaj RO-ALERT.

Și luni, 27 iulie, mai multe drone au păstruns în spațiul aerian al României

De altfel, reamintim că și luni, 27 iulie, MApN a emis mai multe astfel de alerte. Atunci, dimineața, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la est de Sulina, iar două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina.

Apoi, după-amiază, a venit o nouă alertă. MApN detectase noi ținte aeriene, de această dată la frontiera fluvială cu Ucraina. În ambele cazuri populația județului Tulcea a fost alertată prin RO-ALERT.

Cazul celor trei drone doborâte în trei zile consecutive

Noile incidente au venit după cazul celor trei drone neutralizate în trei zile consecutive, săptămâna trecută.

Vineri, 24 iulie: prima dronă a fost doborâtă pe un câmp agricol din județul Buzău, în apropierea localității Padina, după ce a zburat aproximativ 200 km în interiorul țării.

Sâmbătă, 25 iulie: a doua dronă a fost interceptată și distrusă rapid (în doar 11 minute) în Delta Dunării, la circa 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Duminică, 26 iulie: a treia dronă a fost neutralizată în siguranță deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de localitatea Sulina.

Declarațiile pilotului român de F-16 care a doborât dronele intrate în România

Săptămâna aceasta, pilotul român de F-16 care a doborât dronele intrate în România a acordat un interviu. Mărturia militarului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, pornea de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. El a subliniat că misiunile au fost o muncă de echipă și le-a reamintit românilor că piloții sunt mereu la datorie ca îi protejeze zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar, am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare.

Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa. Fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, controlor de trafic aerian, până la primul om din unitate, de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă. După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune, să facem și să obținem în aceeași măsură.

A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație, care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Davidovici și Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce-au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani, poate cu o altă aeronavă, dar sub același țel. Să protejăm cerul României. Să-și urmeze visul și să-i facă pe cei din jur să spună nu, nu să acceptă el acel nu de la început. Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului. Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm”, a spus pilotul militar din forțele aeriene care a doborât primele două drone pătrunse neautorizat în spațiul aerian al României.

Rusia a acuzat România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și a amenințat cu represalii

Reamintim în acest context că Rusia, prin vocea Mariei Zaharova, a acuzat România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și a amenințat cu represalii. Declarațiile au venit după ce reprezentanții MAE l-au convocat de urgență pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, i-au pus în față mai multe fragmente de dronă și au anunțat că un membru al misiunii Ambasadei a fost declarat indezirabil și trebuie să părăsească țara în 5 zile.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a scris într-o postare pe site-ul ministerului că poporul român nu ar fi de acord cu acuzaţiile guvernului său şi a îndemnat în schimb la o "judecată sănătoasă" în adoptarea unei poziţii asupra războiului de peste patru ani dintre Rusia şi Ucraina.

"Respingem aceste ultime acuzaţii nefondate. Incidentele înscenate şi materialele lor de propagandă arată tentativa conducerii româneşti de a acoperi rezultatele dezastruoase ale poziţiei lor iresponsabile în susţinerea regimului de la Kiev", a scris Zaharova.

"Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum „manevrele Moscovei”, subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale. Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns", a adăugat ea.

De ce sunt doborâte abia acum dronele care intră în România?

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a explicat la DC News de ce sunt doborâte abia acum dronele care pătrund în spațiul aerian al României, după ce mult timp acestea nu au fost interceptate.

"Răspunsul este relativ simplu, să știți. NATO a început să ne ia în serios. Până acum nu ne-a luat. Pentru prima dată a început să funcționeze tot lanțul de comandă NATO. Lucrurile astea au început recent. Eu am observat ceva foarte interesant în urmă cu vreo 12 zile, când o serie de avioane de recunoaștere, radio-electronice și radare au început să apară deasupra părții sudice a Mării Negre. Atunci mi-am spus: 'se întâmplă ceva'. Au început atacurile și sondajele la adresa României. Ce înseamnă sondajele? Sunt niște teste la adresa României. Practic, sub acoperirea atacurilor la porturile dunărene ale Ucrainei, Federația Rusă tatonează pentru a vedea care este sistemul de comunicație între Brăila și Republica Moldova, respectiv care sunt căile de comunicație care trec înspre Dobrogea, pe la Cernavodă, și înspre Moldova. E un triunghi bine cunoscut în istorie ca fiind Focșani-Nămoloasa-Brăila, un fel de călcâi al lui Ahile. ", a declarat colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru. Citește continuarea AICI.