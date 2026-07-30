Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea: MApN a detectat ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina

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Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de supraveghere radar au detectat ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.

Update:

"Sistemul de supraveghere radar a înregistrat semnale radar intermitente ale unor ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Acestea au evoluat pentru aproximativ 20 de secunde în spațiul aerian național, în jurul orei 21:14, după care au traversat frontiera spre Ucraina.

Țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucrainiană", a transmis MApN.

Știre inițială:

Două aeronave F-16 au fost trimise pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", a transmis MApN pe pagina de Facebook.