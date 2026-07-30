Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Social Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea: MApN a detectat ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea: MApN a detectat ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 30 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
f16-falcon-fighter-jet_20922400
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @geargodz

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de supraveghere radar au detectat ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. 

Update:

"Sistemul de supraveghere radar a înregistrat semnale radar intermitente ale unor ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Acestea au evoluat pentru aproximativ 20 de secunde în spațiul aerian național, în jurul orei 21:14, după care au traversat frontiera spre Ucraina. 

Țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucrainiană",  a transmis MApN. 

Știre inițială:

Două aeronave F-16 au fost trimise pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", a transmis MApN pe pagina de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

mapn
drone
tulcea
ro alert
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Social
Citește mai multe din Social
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close