Un cioban și-a dat foc în ziua în care crescătorii de ovine au protestat în Capitală. Nu s-a aflat încă motivul pentru care a recurs la acest gest

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Un cioban de 64 de ani și-a dat foc, miercuri, la o stână din localitatea suceveană Ostra. Bărbatul a suferit arsuri de gradele II, III și IV pe 90% din suprafața corpului.

Un bărbat din judeţul Suceava a fost transportat la spital în stare foarte gravă după ce şi-a dat foc în timp ce se afla la o stână din localitatea Ostra, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava, Dan Teodorovici, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, bărbatul de 64 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafaţa corpului.

„A fost preluat în stare gravă de o ambulanţă tip B care l-a predat, ulterior, echipajului tip C de la Suceava, care fusese trimis la întâlnire. Pacientul a fost stabilizat şi transportat la Spitalul Judeţean. Starea acestuia rămâne în continuare foarte gravă“, a precizat Teodorovici.

Până în prezent, nu se cunoaşte motivul care l-a determinat pe bărbat să recurgă la gestul de a-şi da foc.

Potrivit NewsBucovina, bărbatul a fost stabilizat pe parcursul transportului și dus la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Ciobanul și-a dat foc chiar în ziua în care crescătorii de ovine au protestat în Capitală

Incidentul din Suceava a avut loc în ziua în care mii de crescători de ovine și caprine au protestat în Capitală pentru salvarea sectorului ovin din România, după ce Iordania a început să cumpere din nou ovine vii din Spania, pe fondul pestei micilor rumegătoare.

O echipă DC News a făcut un reportaj în Piața Victoriei, unde crescătorii de animale din toate părțile țării au venit în Capitală pentru a-și spune nemulțumirile.

În timp ce mulți fermieri au cerut intervenții ferme din partea specialiștilor, astfel încât comerțul cu ovine și caprine să fie reluat, alții au susținut că boala nu există.

"S-o ajuns la această minunată boală care nu există. Sau, dacă ar fi să existe, că sunt diferite boli, ar trebui ca medicii veterinari, specialiştii, să confirme. Dar niciun medic veterinar n-a confirmat 100% că este această boală în România. Eu nu mai pot face faţă la ora actuală, cu un efectiv de aproximativ 500 de mame şi cu 300 de miei la ora actuală, cu leasinguri la utilaje. Nu am cu ce să plătesc. Cu ce?

M-am dus la medicul veterinar să fac acte pentru miei, pentru subvenţie, şi mi-a zis că trebuie să îi plătesc prima dată pentru vaccin. Care vaccin? Că era gratuit. Nu mai este! Am zis că îl plătesc, dar nu a mai venit să îl facă, din diferite motive ale lui. Vom vedea când va veni să mi-l facă. Problema este următoarea: ce facem noi cu mieii din ferme? Am vrut să vând cu 17 lei pe kg, mi s-a zis că nu se poate, dar am mesaj pe telefon de la cineva care mi-a zis că mi-i poate lua, fără acte, cu 10 lei pe kg. Cum se poate?

Domnul ministru al Agriculturii nu s-a ocupat niciun pic de zootehnie. La Guvern nu avem nicio susţinere. Păşunile se închiriază cum vor domnii primari şi la preţurile pe care le vor ei. Motorina a ajuns unde a ajuns. Taxe şi impozite, vor să facem carte de muncă la angajaţi. Eu sunt de acord să fac, dar să aibă şi statul răspundere. Suntem într-o criză foarte mare noi, cu oieritul. N-avem preţ la lână, nimeni nu ia pielea care avea un plus valoare", a declarat şi Iulian Gander, cioban din judeţul Bacău.

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