Guvernul Bolojan, atac la siguranța pacienților. Secțiile ATI nu au medici, angajările sunt în pericol din cauza Legii salarizării

Societatea Română de Anestezie-Terapie Intensivă trage un semnal de alarmă: siguranța pacienților e pusă în perico de blocarea angajărilor și de Legea salarizării unitare. Fotografie cu caracter ilustrativ realizată de Anna Shvets, Pexels

Secțiile de Anestezie Terapie Intensivă din mai multe spitale nu pot respecta normele legale, deoarece Guvernul a blocat angajările, iar personalul este insuficient, avertizează Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă.

Aprobarea memorandumului care permite reluarea concursurilor de ocupare a posturilor nu va rezolva problema, în condițiile în care Legea salarizării unitare afectează în cea mai mare măsură veniturile cadrelor medicale din secțiile ATI.

Capacitatea spitalelor de a asigura permanent și în condiții de siguranță îngrijirea pacienților critici este afectată de politicile guvernului în Sănătate, atrage atenția SRATI, într-un comunicat difuzat în a doua zi a grevei generale din spitalele publice.

În numeroase unități sanitare, numărul posturilor prevăzute în statele de funcții este inferior necesarului rezultat din aplicarea normativelor în vigoare. În același timp, o parte importantă dintre posturile deja aprobate rămâne neocupată ca urmare a blocării angajărilor.

Suprasolicitarea medicilor, risc crescut pentru pacienții critici din secțiile ATI

Funcționarea structurilor ATI este susținută astfel prin suprasolicitarea personalului existent, efectuarea unui număr ridicat de gărzi și preluarea unor atribuții care ar trebui asigurate de mai mulți angajați. Această situație crește riscul de epuizare profesională, îngreunează menținerea specialiștilor în sistem și afectează continuitatea și siguranța îngrijirii acordate pacienților.

Deblocarea posturilor reprezintă un pas necesar, dar trebuie urmată de finanțarea și ocuparea lor efectivă, cu respectarea normativelor aplicabile structurilor ATI. În același timp, recrutarea și menținerea personalului calificat presupun un cadru salarial care să reflecte pregătirea, complexitatea activității, răspunderea, riscul profesional și caracterul permanent al asistenței medicale.

În forma actuală, proiectul noii legi a salarizării nu răspunde acestor cerințe: diminuează veniturile personalului ATI, reduce protecția salarială acordată activității desfășurate în condiții deosebit de periculoase și nu asigură remunerarea corespunzătoare a gărzilor. Corectarea acestor prevederi este necesară pentru menținerea personalului calificat și funcționarea în siguranță a structurilor ATI.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.921/2025 stabilește criteriile de normare a personalului din secțiile și compartimentele de Anestezie-Terapie Intensivă.

Situațiile transmise către SRATI de mai multe unități sanitare evidențiază două probleme distincte:

numărul posturilor prevăzute în statele de funcții este, în numeroase cazuri, inferior necesarului rezultat din aplicarea normativului;

dintre posturile aprobate, o parte importantă rămâne neocupată ca urmare a blocării angajărilor.

Într-o specialitate care asigură permanent îngrijirea pacienților critici și intervenția în situații cu risc vital, această realitate afectează funcționarea spitalelor, continuitatea serviciilor medicale și siguranța pacienților.

SRATI salută aprobarea Memorandumului privind deblocarea unui număr 6.805,75 posturi în spitalele publice și serviciile de ambulanță. Măsura este necesară, dar trebuie urmată de identificarea posturilor prioritare, asigurarea finanțării și organizarea efectivă, într-un termen clar, a concursurilor de ocupare.

Un post prevăzut într-un memorandum, într-un stat de funcții sau într-o organigramă, dar rămas neocupat, nu poate asigura îngrijirea pacientului.

Noua grilă de salarizare: primarul, coeficient 6, medicul ATI, 4

La 25 iunie 2026, SRATI a transmis Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății un punct de vedere detaliat privind efectele proiectului noii legi a salarizării asupra veniturilor personalului medical și asupra funcționării structurilor ATI.

Proiectul stabilește salariile de bază printr-o grilă de coeficienți, de care depind și alte drepturi salariale, inclusiv plata gărzilor. În forma actuală, toate scenariile de calcul realizate de SRATI, inclusiv cel care presupune acordarea sporului maxim de 50% pentru condițiile specifice ATI, indică o diminuare a veniturilor medicilor din această specialitate cu cel puțin 2.000 de lei lunar.

Coeficientul 4,00 prevăzut pentru medicul primar nu reflectă durata formării profesionale, complexitatea activității, răspunderea juridică și riscurile exercitării profesiei. Prin comparație, aceeași grilă stabilește coeficientul 6,50 pentru Primarul General al Capitalei și coeficientul 6,00 pentru primarul unui municipiu reședință de județ.

SRATI nu contestă importanța sau responsabilitatea acestor funcții publice. Comparația evidențiază însă necesitatea unei ierarhii salariale clare și echitabile, care să recunoască în mod adecvat pregătirea, responsabilitatea și riscul profesional al medicului.

În acest context, SRATI consideră necesară stabilirea unui coeficient de minimum 6,00 pentru profesia medicală și de minimum 7,50 pentru medicii din specialitatea Anestezie-Terapie Intensivă, nivel justificat de complexitatea cazurilor, intervențiile cu impact vital, monitorizarea și tratamentul pacienților critici, riscul profesional ridicat și obligația asigurării permanente a asistenței medicale.

Proiectul reduce și protecția salarială acordată activității desfășurate în condiții deosebit de periculoase. Reglementarea actuală permite acordarea unui spor de până la 85% pentru personalul din structurile ATI și menține, la nivelul sistemului sanitar, un plafon global al sporurilor de 30%. Noua formă prevede un spor de până la 50%, fără stabilirea unui nivel minim garantat, și reduce plafonul global la 20%.

În lipsa unui nivel minim prevăzut de lege, sporul efectiv ar depinde de constrângerile bugetare și de deciziile administrative locale, ceea ce poate genera diferențe nejustificate între profesioniști care lucrează în condiții similare.

Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii nu a analizat punctual problemele semnalate și nu a oferit clarificările necesare pentru continuarea unui dialog real. SRATI ia act de declarațiile recente ale Ministerului Sănătății și de propunerile de modificare a proiectului. Acestea reprezintă un pas necesar, însă forma finală a legii trebuie să garanteze cel puțin menținerea nivelului actual al veniturilor și să reflecte în mod adecvat responsabilitățile profesiei medicale, inclusiv particularitățile activității din ATI.

Gărzile trebuie remunerate în raport cu munca efectiv prestată

Activitatea din gărzi trebuie remunerată prin raportare la salariul de bază prevăzut de noua grilă, cu plata suplimentară corespunzătoare pentru munca desfășurată noaptea, în zilele de repaus săptămânal și în zilele de sărbătoare legală.

Gărzile reprezintă activitate medicală suplimentară, desfășurată în afara programului de bază, și nu trebuie incluse în plafonul global aplicabil sporurilor. Indemnizația pentru garda la domiciliu trebuie menținută la nivelul de 40%, iar perioadele în care medicul este chemat efectiv la spital trebuie plătite integral.

Măsurile solicitate de SRATI: coeficient 6 pentru profesia medicală, 7,5 pentru mediciii ATI

Pentru funcționarea structurilor ATI, menținerea personalului calificat în sistem și protejarea siguranței pacienților, SRATI solicită autorităților competente:

Deblocarea, finanțarea și ocuparea efectivă a posturilor necesare, prin raportare la normativele stabilite de Ordinul ministrului sănătății nr. 1.921/2025.

Identificarea și prioritizarea posturilor necesare structurilor ATI, precum și realizarea și publicarea unei situații naționale privind personalul existent, posturile aprobate, posturile vacante și necesarul normat.

Garantarea menținerii veniturilor personalului medical, fără diminuări determinate de aplicarea noii legi a salarizării.

Stabilirea unui coeficient de minimum 6,00 pentru profesia medicală și de minimum 7,50 pentru medicii din specialitatea Anestezie-Terapie Intensivă.

Garantarea unui spor de minimum 40% pentru personalul care își desfășoară activitatea în ATI și menținerea plafonului global al sporurilor din sistemul sanitar la 30%.

Calcularea gărzilor prin raportare la salariul de bază prevăzut de noua grilă, cu plata suplimentară corespunzătoare pentru activitatea desfășurată noaptea, în zilele de repaus săptămânal și în zilele de sărbătoare legală.

Menținerea indemnizației pentru garda la domiciliu la nivelul de 40%, precum și plata integrală a perioadelor în care medicul este chemat efectiv la spital.

Menținerea indemnizațiilor lunare pentru efectuarea gărzilor și exceptarea plății gărzilor de la plafonul global aplicabil sporurilor.

Organizarea urgentă a unui dialog real, cu participarea Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății, organizațiilor sindicale și societăților profesionale și științifice reprezentative.

Drepturile personalului ATI nu reprezintă privilegii

SRATI urmărește cu profundă preocupare nemulțumirile personalului medical și acțiunile de protest din unitățile sanitare publice și își exprimă solidaritatea cu profesioniștii care cer protejarea veniturilor, remunerarea corectă a gărzilor, condiții adecvate de muncă și asigurarea personalului necesar.

Drepturile salariale obținute în anii anteriori pentru personalul ATI nu reprezintă privilegii. Ele au contribuit la menținerea personalului calificat în sistemul public de sănătate, la stabilizarea echipelor și la limitarea migrației profesionale. Diminuarea lor accentuează riscul plecărilor din sistem și al destabilizării structurilor care asigură îngrijirea pacienților critici.

La 21 iulie 2026, Curtea de Apel București a admis cererea Federației SANITAS și a suspendat procedura aferentă proiectului de lege până la soluționarea definitivă a acțiunii principale. SRATI susține demersurile Federației pentru organizarea unui dialog social real și condamnă orice formă de intimidare, amenințare sau represalii asupra personalului care participă, în condițiile legii, la acțiunile de protest.

O nouă lege a salarizării trebuie să corecteze inechitățile existente, nu să elimine mecanismele care au contribuit la menținerea personalului medical calificat în sistem. Acoperirea deficitului de personal și protejarea veniturilor reprezintă condiții esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar și siguranța pacienților.