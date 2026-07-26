Trei drone doborâte în 48 de ore. Generalul Mîndrescu: „Nu sunt doar provocări, sunt atacuri asupra suveranității naționale”

Trei drone doborâte în 48 de ore. România, într-o nouă etapă a tensiunilor de la granița NATO. Generalul Mîndrescu: „Nu sunt doar provocări, sunt atacuri asupra suveranității naționale” / FOTO ILUSTRATIV : captură B1 TV

În mai puțin de 48 de ore, trei drone au fost doborâte de avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române. În spatele cifrelor se află multe întrebări despre nivelul de risc la care este expusă România, despre capacitatea de reacție a armatei și despre mesajul transmis de aceste incidente. Pentru o analiză asupra situației, DC News a discutat cu generalul de brigadă în rezervă, dr. Mircea Mîndrescu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că a treia dronă a fost doborâtă, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Incidentul a venit după alte două situații similare. Vineri dimineață, Forțele Aeriene Române au doborât, pentru prima dată, o dronă care a pătruns pe teritoriul național și care a ajuns până în județul Buzău. Sâmbătă, o altă dronă a fost neutralizată în zona Sfântu Gheorghe.

În cazul primului incident, procurorii au confirmat că drona era de tip Shahed, cunoscută în Rusia sub denumirea Geran-2. Cele trei interceptări ne face să ne întrebăm: este România martoră la o creștere a amenințărilor la granița NATO?

Generalul de brigadă în rezervă, dr. Mircea Mîndrescu, consideră că repetarea incidentelor într-un interval atât de scurt arată o schimbare importantă în dinamica amenințărilor. Întrebat dacă faptul că România a doborât trei drone în mai puțin de 48 de ore indică o escaladare a situației la granița NATO, generalul a explicat că frecvența acestor incidente reprezintă elementul care trebuie analizat.

„Da, o amenințare, este evident, cu penetrări ale spațiului aerian suveran, deci cu o afectare, cu un atac la adresa suveranității naționale, e foarte clar. Și care atac, care penetrări, au loc cu o frecvență ridicată, frecvență crescută. Și asta este o realitate”, a declarat Mircea Mîndrescu pentru DC News.

Potrivit acestuia, România nu se confruntă deocamdată cu un număr mare de drone care intră simultan în spațiul aerian, însă repetarea incidentelor într-un timp scurt indică o formă de escaladare.

„Din punct de vedere orizontal, dacă mă pot exprima așa, avem de-a face cu adevărat cu o escaladare. Nu sunt câte două drone, e câte o dronă de fiecare dată, dar frecvența a crescut. Sunt 48 de ore, 3 drone. Și este această escaladare orizontală, care, să sperăm că nu evoluează și nu se transformă sau nu este dublată de o escaladare verticală, în sensul creșterii numărului de drone. Pentru că în momentul în care ai mai multe drone care trebuie combătute în același timp, deja problemele sunt complicate din punct de vedere al intervenției. Deci este o escaladare, dar de o asemenea factură”, explică Mircea Mîndrescu.

Generalul consideră că România a demonstrat că are capacitatea de reacție, iar timpul necesar pentru neutralizarea ultimei drone arată o îmbunătățire operațională.

„Ceea ce avem de făcut este să ne uităm foarte bine la situații, să înțelegem, să vedem că într-adevăr am făcut față acestor atacuri asupra suveranității aeriene, penetrări, și din ce în ce mai bine, aș spune eu, având în vedere că ultima acțiune, în conformitate cu declarațiile ministrului Apărării, a fost nevoie numai de 5 minute pentru ca drona să fie doborâtă. Înainte, parcă era vorba de vreo șapte, deci din ce în ce mai bine. Și trebuie să le mulțumim specialiștilor militari care au primit ordin și au executat ordinul extrem, extrem de bine”, adaugă Mircea Mîndrescu.

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Gen. Mircea Mîndrescu: În acest moment, Federația Rusă nu respectă suveranitatea României

Dincolo de capacitatea tehnică de reacție, generalul atrage atenția că obiectivul principal este prevenirea repetării unor astfel de incidente. Mircea Mîndrescu spune că România trebuie să privească situația dincolo de fiecare incident în parte.

„Nu trebuie să uităm niciodată, să ne uităm la aspectul strategic, pentru că ceea ce ne interesează este ca să descurajăm Federația Rusă în a lansa, în a executa aceste atacuri asupra suveranității naționale. Pentru că vedeți, nu spun asupra țării, suveranității naționale. În momentul în care încalci spațiul aerian suveran, inevitabil ataci, afectezi suveranitatea unei țări. Suveranitate pe care ar trebui să o respecți. În acest moment, Federația Rusă nu respectă suveranitatea României, în condițiile în care a executat și nu a respectat suveranitățile altor state și execută în acest moment, continuă atacul agresiv, agresiv în armată împotriva Ucrainei.

Deci, vedem acest model pe care îl utilizează Federația Rusă, iar noi trebuie să, pe de o parte, să ne întărim capabilitățile militare, operaționale, astfel încât să facem față acestor amenințări care, uitați, apar, și, pe de altă parte, să vedem ce este de făcut pentru a crește, pentru a restabili nivelul de descurajare necesar, astfel încât Federația Rusă să nu mai execute asemenea afectări, asemenea atacuri împotriva suveranității noastre naționale.

Pentru că nu trebuie să uităm și aici o să împrumut din spusele unui mare om politic, doctorul Ion Rațiu, un memorandist, care spunea că `existența unei națiuni nu se discută, ea se afirmă`. Și preluând această idee de la marele om, voi spune și eu că suverenitatea unei națiuni nu se discută, ea se afirmă. Și în acest moment România își afirmă suverenitatea, apărându-o cu mijloacele pe care le are la dispoziție.

Este evident că avem nevoie de mai mult și până când acest mai mult va fi în portofoliul nostru național, va trebui ca prin toate mijloacele pe care le avem să mergem la aliații din NATO, la partenerii din UE, astfel încât celelalte țări membre ale Uniunii - apropo de articolele care privesc solidaritatea Uniunii Europene țărilor membre în anumite situații - și să-i convingem că într-adevăr România se află în centrul unei politici agresive a Federației Ruse și că avem nevoie de sprijin. Dacă acest sprijin va veni consistent, calibrat situației și la momentul oportun, adică cât mai repede, atunci inevitabil Federația Rusă nu se va mai simți confortabil în a-i face asemenea acțiuni”, susține generalul Mîndrescu.

Există riscul unei lovituri asupra unei zone locuite?

După cele trei drone doborâte într-un interval de mai puțin de 48 de ore, este firesc să ne întrebăm despre posibilitatea ca un astfel de aparat să ajungă într-o zonă locuită sau să lovească o infrastructură critică din România. Generalul Mircea Mîndrescu spune că acest risc există, mai ales în condițiile în care dronele folosite în atacuri pot transporta muniție și pot deveni periculoase dacă nu sunt interceptate la timp.

Întrebat dacă o astfel de dronă ar putea lovi o zonă locuită sau un obiectiv important de pe teritoriul României, generalul a explicat că niciun scenariu nu poate fi exclus.

„Evident că există un asemenea risc, în condiții în care ai o dronă cu armament, cu munițe, care este pe teritoriul național, dar începând de la spațiul maritim de 12 mile și apoi continuând cu întregul teritoriul național, evident că există un fel de risc. Există riscul ca ea să treacă neobservată, există riscul ca ea să nu fie interceptată, există riscul ca să cadă, să devină necontrolabilă și să afecteze, să distrugă, să rănească, să ucidă. Avem deja doi răniți, nu? Avem răniți, cei de la Galați, deși nu ar fi o noutate, din păcate.

Deci, nimeni nu poate eluda un asemenea risc. Cât timp acești explozibili zburători se găsesc în spațiul aerian al României, există un asemenea risc. Sper, altceva ce pot să fac? Nu sunt eu stăpânul viitorului. Sper că, pe de-o parte, Federația Rusă va înceta cu aceste provocări, care nu sunt doar provocări, sunt penetrări, afectări, atacuri împotriva Suverenității Naționale. Nu e provocarea asta, în momentul în care intri și desfășori un asemenea atac. Pe de-o parte, va înceta și, pe de-altă parte, sper, de asemenea, că ai noștri piloți vor da dovadă, vor avea la dispoziție mijloacele necesare și vor da dovadă că de aceeași maestrie de fiecare dată în situația în care asemenea acțiuni vor fi repetate, se vor repeta, ei să fie la fel de capabili de a neutraliza amenințările, vulnerabilitățile, apărând poporul, apărând națiunea, în conformitate cu misiunea Armatei Românei.

Nu voi înceta niciodată să subliniez că dincolo de acești oameni formidabili, care se găsesc la manșă, sunt radiolocatariștii, ieri a fost ziua lor, tot respectul pentru această armă de elită a Armatei României, sunt cei care asigură comunicațiile, sunt cei care fac logistică, sunt maiștrii militari, specialiștii care întrețin avioanele și toată acea echipă și îmi cer scuze pentru că nu i-am spus pe toți, toată echipa care face posibilă ca o asemenea misiune să se desfășoare cu un asemenea nivel de succes.

Deci, trei trageri, trei interceptări, trei neutralizări atunci când a fost nevoie”, a conchis generalul de brigadă în rezervă, dr. Mircea Mîndrescu pentru DC News.