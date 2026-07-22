Accident grav între Techirghiol și Agigea. O femeie a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR

Spital de urgență/Ambulanță. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

O femeie de 42 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat de 54 de ani a fost rănit, după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident cu un TIR pe DN 38, între Techirghiol și Agigea, în județul Constanța.

O femeie de 42 de ani a murit, miercuri, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autotren, pe drumul naţional DN 38, între localităţile Techirghiol şi Agigea, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Pasager de 54 de ani, rănit și transportat la spital

Un bărbat de 54 de ani, pasager în autoturism, a fost rănit şi transportat la spital.

„Astăzi, 22 iulie, în jurul orei 15:30, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 38, între localităţile Techirghiol şi Agigea. Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că impactul s-ar fi produs între un ansamblu de vehicule, format din autoutilitară şi semiremorcă condus de un bărbat de 36 de ani şi un autoturism, condus de o femeie, de 42 de ani. În urma impactului a rezultat decesul conducătoarei auto şi vătămarea corporală a unui bărbat de 54 de ani, pasager în autoturism”, reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Șoferul TIR-ului, testat negativ pentru alcool

Şoferul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz, cercetările fiind în derulare.

Conform Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, bărbatul rănit în accidentul rutier a suferit traumatisme la bazin, respectiv la membrele inferioare şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” a informat că după alertarea autorităţilor, la faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere incendii, un echipaj de descarcerare, două echipaje SMURD şi un altul de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa, scrie Agerpres.