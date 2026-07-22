Incident violent la Penitenciarul Giurgiu: Un deținut a ajuns la ATI, iar Parchetul a deschis o anchetă

Sursa foto: Agerpres

La penitenciarul Giurgiu este în desfășurare o anchetă după apariția unor suspiciuni privind utilizarea excesivă a forței de către membri ai personalului. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea situației, iar deținutul implicat se află internat în secția de Terapie Intensivă, prognosticul medical fiind rezervat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a fost sesizat privind o posibilă faptă de ultraj la Penitenciarul Giurgiu, potrivit unui comunicat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

Luni ANP a fost informată de conducerea Penitenciarului Giurgiu cu privire la producerea, pe 19 iulie, a unui incident operaţional, constând în săvârşirea unei posibile fapte de ultraj, în contextul gestionării căruia există suspiciuni privind utilizarea disproporţionată a forţei de către personalul implicat, scrie Agerpres.

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ANP a declanșat verificări după incidentul de la Penitenciarul Giurgiu

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a dispus efectuarea unor verificări preliminare şi a solicitat transmiterea tuturor documentelor relevante, precum şi a înregistrărilor video realizate de sistemul de supraveghere şi de dispozitivele individuale tip bodycam utilizate în timpul intervenţiei.

"Analiza preliminară a materialului video a evidenţiat existenţa unor indicii privind utilizarea forţei într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracţiuni.

În consecinţă, conducerea ANP a dispus, în regim de urgenţă, deplasarea la Penitenciarul Giurgiu a unei echipe multidisciplinare, sub coordonarea Inspecţiei Penitenciare, în vederea efectuării verificărilor administrative şi a stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul", a transmis ANP.

Persoana privată de libertate implicată în eveniment este internată în cadrul Secţiei de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Potrivit informaţiilor comunicate de personalul medical, prognosticul privind evoluţia stării de sănătate este rezervat.

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Ce măsuri a luat ANP

Având în vedere gravitatea aspectelor constatate până în prezent şi pentru asigurarea desfăşurării cu obiectivitate a verificărilor, personalul implicat a fost redistribuit în posturi care nu presupun contact direct cu persoanele private de libertate.

De asemenea, conducerea Penitenciarului Giurgiu a înaintat o solicitare de schimbare din funcţie, situaţia urmând a fi analizată la nivelul aparatului central.

"Administraţia Naţională a Penitenciarelor tratează cu maximă responsabilitate orice situaţie care poate constitui o încălcare a legii, a drepturilor persoanelor private de libertate sau a normelor profesionale aplicabile personalului din sistemul penitenciar. Instituţia acordă întregul sprijin organelor judiciare competente şi manifestă toleranţă zero faţă de orice conduită care contravine cadrului legal şi standardelor profesionale", precizează sursa citată.

La finalizarea verificărilor administrative şi în raport cu concluziile organelor de urmărire penală, Administraţia Naţională a Penitenciarelor va dispune toate măsurile legale şi disciplinare care se impun şi va informa cu celeritate opinia publică, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, se mai arată în comunicat.