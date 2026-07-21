Cel mai ieftin oraș din Europa pentru o vacanță de vară. Are sute de atracții gratuite și prețuri surprinzător de mici

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Un oraș a fost desemnat cea mai accesibilă destinație din Europa pentru o vacanță de vară, datorită prețurilor mici și numeroaselor atracții care pot fi vizitate gratuit.

Orașul Praga a câștigat titlul de cea mai accesibilă destinație turistică din Europa pentru o vacanță în timpul verii. Acesta aduce turiști de peste tot prin lume datorită prețurilor mici, diverselor obiective care pot fi vizitate gratuit, dar și datorită arhitectura unică.

Deplasările în alte țări pot fi destul de scumpe, în special atunci când incluzi în calcul biletele de avion, cazările în zone alese și mesele. Totuși, bătrânul continent reușește să ofere turiștilor vacanțe de câteva zile fără să plătească sume exorbitante.

Compania de transferuri aeroportuare Hoppa a analizat zeci de destinații, totul cu scopul de a depista cel mai ieftin oraș din Europa pentru o vacanță în acest sezon estival. Topul realizat a ținut cont de prețul cazărilor și al berii, respectiv de diversitatea atracțiilor turistice pentru oamenii cu bugete mici.

Praga este cel mai ieftin oraș pentru o vacanță în Europa

Praga s-a clasat pe primul loc. Capitala Cehiei este recunoscută pentru arhitectura extraordinară și istoria sa. Mai multe clădiri simbol în istoria statului, dar și a Europei în general, i-au adus titlul de „Orașul celor o sută de turle”.

Există peste 600 de atracții accesibile. Printre acestea se numără împrejurimile Castelului din Praga și Grădina Wallenstein, amenajată în secolul al XVII-lea.

Prețul unei mese în oraș este de aproximativ 10 euro. Berea locală la draft costă în jur de 2,70 euro. O cameră la un hotel de trei stele este, aproximativ, 102 euro pe noapte.

Turiștii au posibilitatea de a se relaxa în centrul vechi, unde găsesc restaurante, cafenele, dar și unele dintre cele mai cunoscute clădiri din capitală.

Obiective turistice gratuite și transport public ieftin

Împrejurimile Castelului din Praga și Podul Carol pot fi văzute gratuit. Totodată, diverse atracții se află unele lângă altele, iar distanțele pot fi parcurse pe jos, ceea ce oferă turiștilor o experiență rapidă, bogată și distinctă în care se pot bucura de împrejurimi fără să cheltuiască o avere.

Pentru cei care nu vor să meargă pe jos există variante ieftine de transport în comun. Un bilet valabil 30 de minute costă aproximativ 1,40 euro, iar unul pentru 90 de minute ajunge la circa 1,80 euro. Un abonament pentru 24 de ore costă aproximativ 5,60 euro, în timp ce un permis valabil 72 de ore poate fi cumpărat cu aproximativ 13,50 euro.

Catedrala Sfântul Vitus, poziționată în complexul Castelului din Praga, este un simbol al orașului. Podul Carol și Biserica Maicii Domnului din fața Týnului sunt printre cele mai căutate atracții. Sezonul estival este perioada perfectă pentru o vacanță în Praga. În capitală, din mai până în septembrie, temperaturile maxime medii se află între 22 și 27 de grade Celsius, potrivit Express.

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