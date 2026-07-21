Alertă în Marea Neagră: Un petrolier a explodat în apropiere de Sulina

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În noaptea de luni spre marți, a avut loc o explozie la bordul unui petrolier care naviga în Marea Neagră, la circa 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Nava se îndrepta către Sulina în momentul exploziei, potrivit ȘtirileProTV.

Conform informațiilor transmise de Forțele Navale, este vorba despre nava Gas Lisbon, utilizată pentru transportul gazului petrolier lichefiat. Deocamdată, una dintre ipotezele luate în calcul este că explozia ar fi fost cauzată de o mină marină, însă această variantă nu a fost confirmată oficial.

Potrivit sursei citate, nave ale ARSVOM au intervenit pentru evacuarea echipajului, iar cele 14 persoane aflate la bord au ajuns în siguranță la mal. Trei membri ai echipajului ar fi fost răniți ușor.

Potrivit unei alerte de navigație, incendiul izbucnit la bordul navei este în desfășurare și există riscul producerii unei explozii. Incendiul s-ar manifesta în zona pupă-castel, iar navele aflate în apropiere au fost avertizate să se mențină la o distanță de minimum trei mile marine.

De asemenea, autoritățile se află în continuare în stare de alertă, având în vedere și pericolul semnificativ de poluare.