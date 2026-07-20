”Consecințe grave”. Ce se întâmplă dacă angajații ANAF blochează numai o oră - două sistemul. Reportaj DCNews VIDEO

Imagine cu sediul ANAF. Foto: arhivă

Nemulțumirile din sectorul public se amplifică, după ce medicii și angajații ANAF au avertizat că protestele s-ar putea extinde.

Medici și personal din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat luni în grevă de avertisment. Aceștia amenință cu grevă generală dacă legea salarizării nu se schimbă. Deși reforma salarizării propune corectarea inechităților, în special pentru angajații din spitale, aceștia spun că salariile vor scădea odată cu reducerea sporurilor.

Mai mult de jumătate din sporurile bugetarilor ar urma să dispară, conform proiectului de reformă care urmează să fie dezbătut în Parlament. În schimb, performanța ar urma să fie răsplătită cu până la 20% din salariul de bază, pentru cel mult 30% dintre angajați, conform documentului prezentat de Ministerul Muncii, care vizează peste un milion de bugetari.

Valul de nemulțumire crește peste tot prin țară

Valul de nemulțumire crește peste tot prin țară, iar tot mai mulți funcționari și alte categorii de bugetari își exprimă dorințele și greutățile. Vineri au protestat și angajații ANAF, revendicările lor fiind similare cu cele ale medicilor. Interdicțiile, turele de noapte, munca în timpul zilelor libere legale, toate acestea îi determină să ceară un altfel de tratament în noua lege.

"(...) Nemulțumirile au apărut din cauza faptului că pe parcursul timpului au fost nenumărate promisiuni, unele dintre ele concretizate prin documente scrise, prin care decidenții de la vremea respectivă ne-au garantat că noua lege va rezolva multe dintre solicitările noastre. Sunt solicitări pe care noi le considerăm legitime, având în vedere că activitatea Fiscului este una specifică, aparte, care nu se compară cu nimic din activitatea desfășurată de cealaltă parte a funcționărimii din administrația generală. Din cauza faptului că au incompatibilități sporite față de restul funcționarilor, au interdicții, program de noapte, program în liberele legale care nu sunt recompensate, aceștia solicită să aibă un alt tratament", susține Liviu Toader, președintele SindFisc.

Blocarea pensiilor și salariilor - o veritabilă criză

Mai mult, avertismentul final adus de aceștia, alături de medici, ar trebui să aducă noi motive statului român, un stat care pare complet depășit în gestionarea resurselor și protejarea cetățenilor, să înceapă cât mai repede posibil o reformă fundamentală. România riscă blocaje majore în sistemul de plăți, în distribuirea salariilor, a pensiilor, în colectarea impozitelor și taxelor de care are disperată nevoie. Un astfel de scenariu ar naște o veritabilă criză socială, deja alimentată de cea politică și economică.

"(...) Dacă lucrurile nu se vor rezolva, suntem obligați de ai noștri colegi, care sunt foarte deciși, să declanșăm un conflict de muncă la nivelul instituției. Conflictul de muncă se poate traduce prin întreruperea totală sau parțială, pe termen scurt sau nedeterminat, a programului de lucru, asta cu consecințe grave. Gândiți-vă doar dacă blocăm o oră, două ore, sau o zi întreagă administrație fiscală. Nu s-ar mai putea plăti pensii și salarii. Contribuabilii deja privesc altfel lucrurile. Vor fi consecințe neprevăzute și în plus este vorba de alimentare bugetului de stat. ANAF și cu celelalte instituții din Ministerul Finanțelor colectează peste 87% din ce înseamnă impozite, taxe și alte contribuții la stat", a declarat Liviu Toader.

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