Ieșirea din impasul ANCPI: Soluția care poate salva cumpărătorii de TVA-ul de 21% / UPDATE

bloc

Actualizarea transmisă de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), potrivit căreia procesul de migrare a aplicațiilor în Cloudul Guvernamental este în desfășurare, iar reluarea serviciilor va avea loc doar după verificările tehnice, readuce în atenție un avertisment lansat încă de vineri de jurnalistul Val Vâlcu.

În intervenția sa de la România TV, Val Vâlcu a atras atenția că blocarea sistemelor ANCPI riscă să îi afecteze pe cei care au de finalizat tranzacții imobiliare și care, din motive independente de voința lor, nu mai pot beneficia de termenul prevăzut pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%.

Din acest motiv, Val Vâlcu a făcut apel la parlamentari să inițieze de urgență un proiect de lege prin care termenul să fie prelungit cu perioada în care sistemele ANCPI au fost indisponibile.

Nu este vina cetățenilor că instituțiile statului au fost blocate. Dacă oamenii nu își pot încheia tranzacțiile din cauza unui incident informatic, statul trebuie să găsească o soluție astfel încât aceștia să nu fie prejudiciați.

Între timp, ANCPI a anunțat că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate, însă aplicațiile sunt în curs de migrare în Cloudul Guvernamental, operațiune coordonată de STS. După finalizarea acesteia, sistemele vor fi verificate, iar repunerea în funcțiune va avea loc etapizat.

În aceste condiții, propunerea lansată de Val Vâlcu privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% revine în atenție, în contextul în care numeroase tranzacții imobiliare depind de funcționarea sistemelor ANCPI.

VEZI ȘI: „Dacă de mâine nu mai dețineți nimic?” Mesajul care a stârnit îngrijorare după atacul din imobiliare



Dacă situaţia nu se rezolvă rapid, mii de români vor fi nevoiţi să scoată din buzunar o sumă suplimentară de până la 14.000 de euro, dacă vor să mai cumpere locuinţa pentru care au dat deja avans. Asta pentru că de la 1 august, TVA-ul pentru locuinţe noi creşte de la 9%, cât e în prezent, până la 21%. Dacă nu vor plăti aceste sume suplimentare, clienţii nu doar că nu vor mai putea achiziţiona locuinţa, dar vor pierde şi avansul deja plătit.

VEZI ȘI: Risc major după atacul cibernetic de la ANCPI. 99,99% dintre clienţi ar putea pierde avansul. După 1 august, ar trebui să mai plătească până la 14.000 euro



ADIRU solicită prelungirea termenului pentru aplicarea TVA-ului redus de 9%: Blocajul sistemelor ANCPI pune în pericol zeci de mii de tranzacții imobiliare și mii de familii din România



Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – URBANIS (ADIRU) solicită Parlamentului României, Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală adoptarea de urgență a unor măsuri legislative sau administrative care să protejeze cumpărătorii de locuințe afectați de indisponibilitatea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Începând cu data de 14 iulie 2026, serviciile electronice ale ANCPI au devenit indisponibile, blocând practic activitatea de publicitate imobiliară și întabulare necesară finalizării tranzacțiilor imobiliare.

În același timp, conform Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, data de 31 iulie 2026 reprezintă termenul-limită până la care cumpărătorii care au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare până la 31 iulie 2025 pot beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA de 9%.

În lipsa funcționării sistemelor ANCPI și în condițiile în care instituția nu a comunicat un termen cert privind reluarea completă a activității, mii de tranzacții nu mai pot fi finalizate din motive independente de voința cumpărătorilor, a notarilor publici, a dezvoltatorilor sau a instituțiilor bancare.

ADIRU: „Nu solicităm un avantaj fiscal. Solicităm protejarea unor drepturi deja câștigate”



ADIRU subliniază faptul că această solicitare nu urmărește acordarea unei facilități fiscale noi și nici modificarea politicii fiscale a statului.

„Solicităm exclusiv protejarea persoanelor care și-au îndeplinit toate obligațiile legale și contractuale, au semnat antecontractele în termenul prevăzut de lege, au achitat avansuri consistente și sunt împiedicate să finalizeze tranzacțiile exclusiv din cauza indisponibilității infrastructurii informatice administrate de stat”, a transmis ADIRU.

În ultimele zile, ADIRU a primit sute de solicitări din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor imobiliari care solicită clarificări privind tratamentul fiscal al acestor tranzacții și consecințele pe care le-ar avea depășirea termenului de 31 iulie.

Mii de familii riscă costuri suplimentare de până la 72.000 lei



În lipsa unei intervenții urgente, cumpărătorii riscă să suporte o diferență de TVA de 12 puncte procentuale, ceea ce poate însemna un cost suplimentar de până la 72.000 lei (aproximativ 13.700 euro) pentru achiziția unei locuințe noi.

Este vorba despre persoane care au acționat cu bună-credință, au respectat toate condițiile impuse de lege și au făcut eforturi financiare considerabile pentru achiziționarea unei locuințe.

Nu este echitabil ca aceste persoane să suporte consecințele unui blocaj tehnic asupra căruia nu au avut și nu au niciun control.

Impactul depășește piața imobiliară



Efectele acestei situații nu se limitează la cumpărători.

Blocarea tranzacțiilor afectează dezvoltatorii imobiliari, notarii publici, băncile finanțatoare, constructorii, furnizorii și întregul lanț economic generat de sectorul rezidențial.

În condițiile în care numeroase proiecte au fost dezvoltate prin finanțări bancare, întârzierile și eventualele anulări ale contractelor pot genera dificultăți financiare majore pentru companiile implicate și pot produce efecte economice în lanț.

Mai mult, chiar dacă sistemele ANCPI vor deveni funcționale în perioada următoare, timpul rămas până la data de 31 iulie este insuficient pentru programarea și finalizarea logistică a tuturor tranzacțiilor aflate în curs, având în vedere capacitatea limitată de procesare a întregului circuit administrativ și notarial.

Solicitarea ADIRU



Având în vedere caracterul excepțional al situației, ADIRU solicită autorităților competente identificarea și adoptarea de urgență a unei soluții care să protejeze cumpărătorii afectați.

În concret, solicită analizarea uneia dintre următoarele variante:

prelungirea termenului prevăzut de Legea nr. 141/2025 pentru finalizarea tranzacțiilor eligibile pentru TVA de 9%;



adoptarea unei soluții fiscale sau administrative care să permită menținerea cotei reduse de TVA pentru tranzacțiile afectate de indisponibilitatea sistemelor ANCPI;



orice alt mecanism legal care să împiedice transferarea consecințelor acestui blocaj asupra cumpărătorilor care și-au respectat obligațiile legale.



Fiecare zi în care sistemele ANCPI rămân indisponibile reduce șansele ca aceste tranzacții să poată fi finalizate în termenul prevăzut de lege.

În lipsa unei intervenții rapide, consecințele financiare vor fi suportate exclusiv de cetățenii care au acționat cu bună-credință și au respectat toate cerințele legale.

ADIRU își exprimă disponibilitatea de a participa la orice grup de lucru sau consultare instituțională care poate conduce, în regim de urgență, la identificarea unei soluții echilibrate și conforme cu interesul public.

Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – URBANIS (ADIRU) este o organizație profesională independentă, apolitică și neguvernamentală, care reprezintă interesele dezvoltatorilor imobiliari și promovează dezvoltarea responsabilă, transparentă și sustenabilă a pieței rezidențiale din România.