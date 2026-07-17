China critică dur naționalizarea companiei British Steel

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China a criticat ferm decizia guvernului britanic de a naționaliza British Steel, exprimându-și opoziția categorică față de această măsură.

China a lansat critici aspre după naţionalizarea British Steel şi se opune cu fermitate acestei decizii a guvernului britanic, scrie BBC.

Guvernul din Regatul Unit a afirmat joi că trecerea firmei generatoare de pierderi în proprietate publică are ca scop protejarea locurilor de muncă, fiind o capacitate naţională vitală, transmite sursa citată.

Regatul Unit a preluat controlul asupra operaţiunilor British Steel din Scunthorpe în 2025 deşi grupul chinez Jingye Group deţinea în continuare compania, lucru care a limitat capacitatea guvernului de decizie cu privire la viitorului acesteia.

Reacția Chinei după naționalizarea British Steel

Ministerul Comerţului din China a afirmat, vineri, că acţiunile încalcă grav drepturile legitime ale grupului Jingye şi subminează încrederea companiilor chineze ce investesc în UK.

Totodată, instituţia a solicitat Marii Britanii să îşi îndeplinească cu fidelitate obligaţiile din cadrul Tratatului bilateral de investiţii dintre China şi UK.

„Ignorând contribuţia semnificativă a Jingye la economia şi societatea din Regatul Unit, partea britanică a preluat cu forţa controlul asupra companiei în numele securităţii naţionale”, a declarat Ministerul Comerţului din China, conform sursei citate.

Declaraţia a menționat că Beijingul monitorizează evoluţiile şi sprijină firmele chineze, cu scopul protejării drepturilor lor, dar nu indică măsuri specifice pentru acest demers.

Tensiuni între Londra și Beijing

Decizia de naţionalizare a British Steel tensionează relaţia dintre Londra şi Beijing în momentul în care Andy Burnham urmează să devină prim-ministru luni.

Viitorul prim-ministru trebuie să îşi evalueze abordarea, cu privire la această problemă prin prisma beneficiilor economice oferite de legăturile cu China, a doua cea mai mare putere economică a lumii.

Naţionalizarea a urmat adoptării unei legislaţii de către Parlamentul britanic miercuri, prin care executivul poate aduce industria oţelului în proprietate publică, pe baza unui test de interes public.

Jingye solicită compensaţii

Jingye cere compensaţii şi a afirmat anterior că afacerea înregistra pierderi zilnice de 700.000 de lire sterline, indică sursa citată. Canalul de presă nu a obţinut o reacţie directă din partea Jingye despre anunţul de joi.

Prin preluarea British Steel în proprietate publică, guvernul deţine autoritatea deplină asupra viitorului fabricii şi menţine furnalele în funcţiune.

Costuri zilnice de peste 1 milion de lire sterline

Este puţin probabil ca executivul să vrea administrarea pe termen lung a afacerii, în contextul în care aceasta aduce costuri zilnice de peste un milion de lire sterline.

Oficiul Naţional de Audit a afirmat, în martie 2026, că oţelăria din Scunthorpe costă guvernul aproximativ 1,3 milioane de lire sterline pe zi.

„Guvernul va trebui să acopere costurile de funcţionare pentru viitorul imediat”, a declarat Peter Kyle Secretar pentru afaceri.

Cazul Liberty Galaţi



Cazul producătorului de oţel British Steel ne aduce amine de Combinatul Liberty Galați, care a fost scos de două ori la licitație fără succes și este îngropat în datorii.

Liberty Galați, unul dintre cele mai importante active din industria siderurgică românească, un sector considerat strategic pentru economie, infrastructură și apărare are acum datorii de peste un miliard de euro,. Cei mai mari creditori sunt ANAF și Eximbank.

Statul român nu a preluat proprietatea asupra combinatului și nu a adoptat o lege de naționalizare. Astfel, soarta LIberty Galați este neclară.

Prima oară, Liberty Galați a fost scos la licitație în martie, la prețul de 700 milioane de euro, iar a doua oară, în iunie, la prețul de 463 milioane de euro, fără succes.