Cât ne costă interimatul de la Palatul Victoria. Adrian Negrescu: Suntem ca pe Titanic în momentul de față

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Analistul economic Adrian Negrescu a explicat cum afectează actuala criză politică economia României.

Analistul economic Adrian Negrescu, invitat la emisiunea "Totul despre bani", a vorbit despre criza politică în care ne aflăm, fapt care scufundă economia.

El a comparat situația actuală cu un "Ice Age", o epocă de gheață, din care vom ieși foarte greu, având în vedere preocupările politicienilor.

"De mai bine de 2 luni avem un guvern interimar la Palatul Victoria, cu puteri limitate. Cum afectează, acest interimat care pare că nu se mai oprește, economia și viața românilor de zi cu zi?", a întrebat moderatorul Mihai Ciobanu.

Adrian Negrescu: Criza politică a accentuat acest Ice Age economic

"Probabil că această criză politică nu a făcut altceva decât să accentueze acest Ice Age economic, precum i-am spus eu acestei perioade prin care trecem, din punct de vedere investițional. Această epocă de gheață, în care investițiile, salariile, pensiile au înghețat.

Din acest Ice Age economic vom ieși cu dificultate, din moment ce nu avem un guvern capabil să ia niște decizii menite să sprijine, să avantajeze economia românească, să îi ofere, practic, un ajutor, un colac de salvare într-o perioadă extrem de dificilă în care vânzările scad, peste tot, în ramurile economice, în care puterea de cumpărare afectează puternic performanța companiilor", a declarat Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu: Suntem ca pe Titanic, politicienii cântă, iar economia se scufundă

"Noi suntem ca pe Titanic, în momentul de față. În timp ce noi încercăm fiecare să ne salvăm, de la înecul economic, căutăm tot felul de soluții, ne adaptăm, ne restructurăm activitatea și cheltuielile, ei bine, pe puntea superioară a acestui Titanic românesc, politicienii ne cântă de zor arii electorale, cât de bine ne va fi, ce ar face ei dacă ar fi la putere, dar niciuna dintre aceste arii electorale nu devine realitate, pentru că pare că totul este un spectacol cu iz de telenovelă politică, la care noi asistăm, dar nu ne schimbă cu nimic din perspectivele economice în perioada următoare.

Nu cred că vom avea, în curând, un guvern la Palatul Victoria care să ia decizii economice, să emită ordonanțe, să vină cu niște politici publice. Știți de ce? Dacă vă uitați la ceea ce discută politicienii acum, veți vedea că niciuna dintre contrele de pe scena politică nu are legătură cu economia, ci cu funcțiile și cine să conducă țara. Discuțiile economice lipsesc cu desăvârșire din preocupările acestor politicieni, inconștienți unii dintre ei, incapabili să înțeleagă că stabilitatea asta guvernamentală este esențială pentru a ne menține ratingurile de țară, pentru a atrage investitorii străini și a-i încuraja pe cei autohtoni să facă lanțuri de business și să creeze locuri de muncă, să mărească salariile și să contribuie la bunăstarea noastră, a tuturor", a mai spus Adrian Negrescu.

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