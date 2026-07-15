Blocajul de la ANCPI se simte în piaţa imobiliară. Clienţii, în pericol să piardă TVA-ul de 9%

Imagine cu blocuri. Foto: arhivă

Toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt nefuncţionale, iar piaţa imobiliară este în acest moment blocată.

”Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale”, se arată într-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Din acest motiv, tranzacțiile imobiliare pe teritoriul României sunt blocate. Extrasul de carte funciară emis prin sistemul ANCPI confirmă dreptul de proprietate și eventualele sarcini (ipoteci, litigii) asupra imobilului. Fără acest document, tranzacția nu poate fi legalizată la notariat. Nici cei care au obținut anterior extrasele de carte funciară nu pot efectua vânzări, cumpărări, succesiuni sau declarații de radiere a unor terenuri, case sau apartamente, întrucât notarii nu pot înregistra în termenul legal, de 24 de ore, tranzacțiile.

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DC News a stat de vorbă cu Diana Micu, expert în imobiliare, pentru a afla cum se răsfrânge situaţia de la ANCPI în economia reală.

"Da, efectele se resimt deja. Activitatea notarială și tranzacțiile care depind de documentele emise de ANCPI sunt încetinite, iar în unele cazuri chiar suspendate. În imobiliare, timpul este esențial, iar orice blocaj administrativ generează întârzieri în lanț pentru cumpărători, vânzători, bănci și dezvoltatori", a declarat Diana Micu.

Foto: Diana Micu, expert imobiliare

Pierd clienţii TVA-ul de 9%?

De la 1 august, TVA-ul pentru locuinţe noi creşte de la 9% la 21%, iar blocajul de la ANCPI poate crea probleme pentru românii care vor să finalizeze tranzacţii imobiliare în această perioadă.

"Acesta este unul dintre cele mai mari motive de îngrijorare. Există cumpărători care au semnat antecontracte și sunt pregătiți să finalizeze achiziția, însă sunt dependenți de documentele emise de ANCPI. Dacă întârzierea împinge semnarea actelor după termenul legal pentru aplicarea cotei reduse de TVA, acești clienți pot suporta un cost suplimentar semnificativ, fără să aibă vreo vină.

Din punctul meu de vedere, ar fi echitabil ca autoritățile să identifice o soluție tranzitorie pentru situațiile afectate de acest blocaj, astfel încât persoanele care și-au îndeplinit obligațiile în termen să nu fie penalizate din cauza unei probleme administrative care nu le este imputabilă", ne-a mai declarat Diana Micu.

Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACT) a cerut Ministerului Finanțelor prelungirea cu un an, până la 31 iulie 2027, a termenului de livrare a locuințelor care pot beneficia de TVA redus de 9%.

În ceea ce priveşte numărul de români afectaţi de problema de la ANCPI, Diana Micu ne-a explicat că "Nu există o statistică oficială la nivel național, însă în activitatea noastră avem mai multe tranzacții care nu pot fi finalizate până la reluarea funcționării normale a sistemului ANCPI".