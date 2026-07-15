Mediul de afaceri cere convocarea unei întâlniri cu toate forţele politice. Apel pentru un guvern stabil şi un pact economic

Preşedintele IMM România face apel la partide pentru un guvern stabil. Foto: Unsplash

IMM România face apel la partide pentru un guvern stabil şi un pact economic şi social naţional.

Mediul de afaceri solicită convocarea unei întâlniri naţionale cu toate forţele politice pentru a discuta şi semna un pact economic şi social pentru că economia nu mai poate aştepta, iar România are nevoie de un guvern stabil, a declarat miercuri Florin Jianu, preşedinte IMM România, transmite Agerpres.

"Luând act şi având în vedere ce se întâmplă în acest moment şi care este contextul prin care trece România, fac un apel public prin care mediul de afaceri solicită convocarea unei întâlniri naţionale cu toate forţele politice pentru a discuta şi a semna un pact economic şi social.

România are nevoie rapid de stabilitate, de predictibilitate, dar mai ales de dialog. Obiectivul nu trebuie să fie neapărat semnarea unui pact, ci stabilirea unor direcţii pentru care România trebuie să se angajeze în perioada următoare. Sunt momente dificile şi cred că avem nevoie de consens, avem nevoie de dialog şi de comunicare şi nu neapărat de confruntări care nu duc spre lucruri pozitive", a spus Jianu la lansarea celei de-a XXIV ediţii a Cartei Albe a IMM-urilor.

Preşedintele IMM România: Economia nu mai poate aștepta

Potrivit acestuia, economia românească nu mai poate aştepta clarificările la nivel politic.

"Economia, din păcate, nu mai poate aştepta, iar încrederea se construieşte pe predictibilitate şi stabilitate. În ultimă instanţă, apelul este ca România să aibă un guvern stabil", a adăugat preşedintele IMM România.

Confederaţia patronală IMM România a lansat, miercuri, o nouă ediţie a Cartei Albe a IMM-urilor, la sediul Băncii Naţionale a României (BNR).

Realizat în prima jumătate a acestui an pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, ce cuprinde aproximativ 1.800 de întreprinderi mici şi mijlocii din toate judeţele şi domeniile de activitate, documentul oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton.

Carta analizează cu precădere raportarea IMM-urilor la teme fundamentale precum finanţarea activităţii, accesarea fondurilor europene şi politicile de personal. În acelaşi timp, documentul conturează un portret-robot complex al antreprenorului tipic, al percepţiilor sale privind actualul context economic şi al viziunii sale de viitor.