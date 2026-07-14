Nouă alertă alimentară: Sortiment de înghețată, retras de Lidl. Pericol pentru o categorie de persoane / Foto

Lidl / Foto: Pixabay

Lidl a demarat o retragere urgentă de pe piață a unui lot de „înghețată stil Dubai” de la Gelatelli.

Un lot de îngheţată Gelatelli stil Dubai, vândută în magazinele Lidl, este retras de la comercializare, deoarece poate conţine nuci caju, periculoase pentru persoanele alergice.

Lotul de înghețată vizat de retragerea de la comercializare

ANSVSA informează consumatorii că ”furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă în prezent produsul „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată

(3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500ml” cu termenul de valabilitate

24.11.2027 și lotul D2W48J25R1.

Nu se poate exclude posibilitatea ca produsul afectat să conțină nuci caju. Din cauza unei posibile reacții alergice în urma consumului, persoanele cu alergie la nucile caju ar trebui să acorde o atenție deosebită acestei rechemări și să nu consume produsul afectat. Produsul rămâne sigur pentru consumul persoanelor fără alergie la nucile caju.



Produsul în cauză, „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de

ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500ml”, a fost vândut în

magazinele Lidl România și poate fi returnat în orice magazin Lidl.

Din motive ce țin de siguranța consumatorului, Lidl România a reacționat fără întârziere și a scos produsul de la vânzare. Contravaloarea produsului va fi rambursată, chiar și fără prezentarea bonului fiscal”.

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Scoaterea de la vânzare vizează exclusiv produsul citat



”Rechemarea vizează exclusiv produsul „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao

(8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500ml” de la

furnizorul Motido GmbH & Co. KG, cu termenul de valabilitate de 24.11.2027 și lotul

D2W48J25R1. Alte produse comercializate de furnizorul Motido GmbH & Co. KG, precum și

alte produse ale mărcii „Gelatelli”, nu sunt afectate de rechemare.



Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați linia telefonică de asistență pentru

clienți Lidl România: 0800.896.622 Furnizorul Motido GmbH & Co. KG își cere scuze tuturor celor afectați pentru neplăcerile creat”, transmite ANSVSA, care atașează și o listă cu magazinele din România unde a fost comercializat produsul.

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