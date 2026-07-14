Filmul tragediei din Bucegi. Cum s-a produs accidentul în care a murit Antonia, medic stomatolog, iar alți trei bărbați au fost răniți

Un elicopter în munți/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Tragedia din Bucegi, în care un medic stomatolog și-a pierdut viața, iar alți trei bărbați au fost răniți, este acum analizată de anchetatori. Salvatorii și specialiștii explică ce s-ar fi întâmplat.

O călătorie în Munții Bucegi s-a încheiat tragic sâmbătă, 11 iulie, după ce patru alpiniști au căzut în gol în zona Albișoara Brânei, una dintre cele mai abrupte văi ale masivului Caraiman. O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața, iar trei bărbați, cu vârste între 27 și 51 de ani, au fost răniți. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul, în timp ce salvatorii și instructorii de alpinism indică posibilele cauze ale tragediei.

Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă

Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 15:00, în Valea Albă. Cei patru alpiniști erau legați între ei prin același sistem de asigurare și se aflau pe unul dintre cele mai dificile trasee din Bucegi.

La un moment dat, sistemul de asigurare a cedat, iar toți patru au căzut în gol și s-au izbit de stâncile versantului.

Unul dintre răniți a reușit, cu ultimele puteri, să sune la 112 și să ceară ajutor.

Explicația salvatorului: „Evident nu ține”

Potrivit lui Sergiu Frusinoiu, unul dintre salvatorii implicați în intervenție, unul dintre punctele de ancorare ar fi putut fi insuficient pentru a susține greutatea celor patru alpiniști.

„Un piton cum am eu aici, numai că atât de scurt. Și, fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține”, a explicat Sergiu Frusinoiu.

Patru elicoptere mobilizate, inclusiv un Black Hawk

Intervenția a fost una dintre cele mai dificile din ultimii ani. La operațiune au participat patru elicoptere, inclusiv un Black Hawk, iar salvatorii au fost coborâți pe versant.

„Prin telefon le-am făcut instructaj: să pună o lumină puternică, de la blițul telefonului sau de la lanternă spre elicopter, în momentul în care suntem deasupra lor, să îi vedem”, a mai spus Frusinoiu.

Preluarea victimelor a durat peste trei ore. Doi dintre răniți au fost transportați la Spitalul Floreasca din București, iar al treilea la Spitalul Județean Brașov.

Medicii au precizat că, deşi iniţial toate cele patru persoane erau conştiente, după mai bine de o oră, starea femeii s-a agravat. Astfel, pentru Antonia, medic stomatolog, a fost ultimul traseu pe munte.

Antonia Mihăilescu, medic stomatolog, alpinista care și-a găsit sfârșitul în Munții Bucegi, la 36 de ani. Sursa foto: Facebook

Ce spun specialiștii despre o posibilă eroare

Instructorii de alpinism au explicat faptul că, pe traseele tehnice, siguranța presupune existența mai multor puncte de asigurare.

„Teoria și practica în alpinism, în cățărare, spune că ai nevoie să ai măcar două puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul dintre ele cedează, al doilea să preia sarcina”, a explicat Marian Anghel, directorul unei școli de instruire în alpinism, potrivit Digi24.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal. „Polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, potrivit purtătoarei de cuvânt a IPJ Prahova, Cătălina Mocanu.