"Patriotism da, naţionalism niciodată". Emmanuel Macron cere apărare europeană integrată şi critică "naţionalismul" militar

Emmanuel Macron, președintele Franței. Foto: Agerpres

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a criticat dur ideea de "naţionalism" în domeniul militar şi a cerut o apărare europeană mai integrată.

Declaraţia a fost făcută în discursul anual adresat forţelor armate franceze, cu o zi înainte de Ziua Naţională a Franţei.

"De fiecare dată când creăm fragmentare, e posibil să ne simţim bine pe moment, dar nu facem decât să creăm întârzierile de mâine. De fiecare dată când facem un pas spre naţionalism, în Franţa sau oriunde altundeva, greşim în a ne înţelege propria istorie. Patriotism da, naţionalism niciodată.

În momente ca acesta, când Europa se reînarmează, să credem că întregul curs al istoriei stă în fiecare dintre noi acumulând capabilităţi militare separat este o absurditate", a transmis Emmanuel Macron.

Preşedintele Franţei recunoaşte, însă, că producţia de drone şi de sisteme de apărare împotriva acestora este încă insuficientă.

"Când vine vorba de drone, de sisteme de apărare anti-aeriană, rachete şi muniţii, nu producem suficient de repede şi nici la o scară suficient de mare", a mai transmis Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a avut, însă, şi un mesaj de mulţumire pentru forţele armate.

"Europa este pe cale să devină o putere (...) Mesajul pe care îl trimitem lumii este următorul: Da, pacea este scopul nostru, da, preţuim libertatea şi dreptul. Şi da, suntem pregătiţi să luptăm pentru a le apăra întotdeauna şi cu preţul sângelui, dacă este nevoie', a spus Macron, evocând 'preţul de sânge plătit de soldaţii noştri francezi, morţi pentru Franţa, răniţi în carnea sau în sufletul lor", a mai declarat Emmanuel Macron.

Într-un context de 'deşteptare strategică' a europenilor, 'asumând să se apere şi să acţioneze', Macron a evidenţiat efortul de 'reînarmare' întreprins de Franţa de la instalarea sa la preşedinţie, 'înainte de toate turbulenţele pe care le traversăm astăzi'.

"Înainte chiar ca Sahelul să se cufunde în haos, înainte chiar ca Orientul Apropiat şi Mijlociu să se inflameze, înainte chiar ca războiul să ajungă pe pământ european, noi începusem reînarmarea înainte chiar de declanşarea acestui război nebunesc pe care Rusia îl poartă contra naţiunii şi pământului Ucrainei", a insistat el.

În 2017, "vă anunţam că bugetul apărării va fi majorat, că angajamentele vor fi respectate şi că Franţa şi forţele sale armate vor fi la înălţimea îndatoririlor şi responsabilităţilor lor (...) Angajamentul a fost ţinut, faptele sunt aici şi istoria va judeca", a spus Macron cu o zi înaintea ultimei defilări militare din preşedinţia sa.

Bugetul armatei franceze se va fi dublat în cursul celor două mandate ale sale, iar o actualizare a legii de programare militară, adoptată de parlament, suplimentează cu 36 miliarde de euro cele 400 miliarde prevăzute iniţial între 2024 şi 2030.