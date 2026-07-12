România, SUA şi alte 12 ţări au semnat o declaraţie comună privind revendicările Beijingului în Marea Chinei de Sud

Drapelul Romaniei. Sursa Foto: Unsplash

România se află printre țările care au semnat o declaraţie comună privind revendicările Beijingului în Marea Chinei de Sud.

Revendicările maritime extinse ale Beijingului în Marea Chinei de Sud nu au nici un temei juridic, au declarat 14 ţări, între care Statele Unite, Japonia, Filipine şi România, într-o declaraţie comună publicată duminică, cu ocazia marcării împlinirii a zece ani de la o hotărâre istorică a unui tribunal internaţional pe această temă, informează Reuters.

Filipinele au câştigat în 2016 un proces la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a constatat că revendicările de suveranitate ale Beijingului asupra Mării Chinei de Sud nu au niciun temei în baza dreptului internaţional, o decizie respinsă de China.

"Reafirmăm că hotărârea pronunţată în urmă cu zece ani de Tribunalul de Arbitraj reprezintă o decizie semnificativă şi este definitivă, obligatorie din punct de vedere juridic şi irevocabilă între China şi Filipine", se arată în declaraţia comună.

Filipinele şi China au fost implicate într-o serie de confruntări maritime în ultimii ani. Manila acuză Beijingul de "manevre periculoase" în interiorul zonei sale economice exclusive.

Pe lângă Japonia, Filipine şi Statele Unite, printre semnatarii declaraţiei comune se numără Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă, România şi Slovenia.

Ministerul chinez de Externe a reiterat duminică revendicările de suveranitate ale ţării, afirmând că tensiunile din Marea Chinei de Sud sunt rezultatul intensificării desfăşurărilor militare ale unor puteri străine, între care Statele Unite.

"Aşa-numita decizie (judecătorească) nu este altceva decât o bucată de hârtie ilegală, nulă şi neavenită, şi fără caracter obligatoriu", a declarat ministerul într-un comunicat.

El a cerut ţărilor în cauză să respecte drepturile teritoriale şi maritime ale Chinei şi să oprească acţiunile care subminează stabilitatea regională.