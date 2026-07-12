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Ursul - animal sacru la români?

Vasile Bănescu critică dur modul în care este gestionată problema urșilor din România și spune că protejarea excesivă a acestei specii a ajuns să pună în pericol viața oamenilor.

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul purtător de cuvânt al Biserica Ortodoxă Română și actual membru al Consiliul Național al Audiovizualului se întreabă dacă mai există în Europa o țară în care viața oamenilor să conteze mai puțin decât cea a urșilor.

„Ursul - animal sacru la români? Mai există oare în Europa o țară în care viața oamenilor contează mai puțin decât a urșilor? O țară în care oamenilor, turiști sau nu, li s-a restrâns dramatic arealul vital din cauza intruziunii bestiilor în el, întrucât acestea s-au înmulțit excesiv prin protejare aberantă?



Rațional e să protejezi o specie pe cale de dispariție, nu una care, proliferată excesiv, dă buzna pe străzi, în hoteluri, curți și parcuri urbane! Exact invers decât spun unii activiști de mediu, aprioric defavorabili omului în absolut orice constituie subiectul activismului lor.



Aberațiile ideologice militante amestecă întotdeauna (în lipsa rațiunii și compasiunii umane) foarte mult rău cu foarte puțin bine. Oare care este, în absurda viziune actuală favorabilă urșilor, limita numerică a victimelor umane, dincolo de care s-ar putea ridica, teoretic, întrebarea legată de posibilitatea protejării reale a oamenilor?



Întrebarea a devenit retorică. Au murit deja prea mulți oameni, iar ceilalți trăiesc terorizați de întâlnirea în cotidian sau în concediu cu „animalul sacru” al activiștilor fără frontiere raționale.



Un comunicat pe temă din partea asociațiilor care iubesc mai mult animalele decât oamenii, dar și din partea ministerului, ar putea deschide și descrie măcar o vagă perspectivă asupra a ceea ce contează mai mult: viața omului sau viața animalului.



Răsturnarea ierarhiei e una dintre manifestările ideologiei, nu ale rațiunii, nu ale omeniei”, a scris Vasile Bănescu pe Facebook.

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