Alertă în Sectorul 4! Bărbat înarmat cu un cuțit, intervenție SAS pentru salvarea familiei

Procurorii de la Parchetul General au descins la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. Sursa foto: Freepik

Intervenţia promptă a poliţiştilor Capitalei a dus la protejarea a doi membri ai unei familii şi la salvarea unui bărbat aflat într-o stare de risc, care ameninţa că îşi va face rău, având asupra sa un cuțit.

Operaţiunea, desfăşurată în Sectorul 4 al Capitalei, a implicat efective din mai multe structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, intervenţia fiind finalizată fără ca vreo persoană să fie rănită.

Astăzi, 11 iulie 2026, în jurul orei 11.00, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 15 Poliţie au intervenit de urgenţă, în urma unei sesizări primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, potrivit căreia un bărbat ameninţa că îşi va face rău, având asupra sa un cuţit, existând suspiciunea că i-ar putea pune în pericol şi pe ceilalţi doi membri ai familiei aflaţi în locuinţă, respectiv mama şi fratele său.

Echipajele de poliţie s-au deplasat cu operativitate la adresa indicată şi au acţionat cu prioritate pentru protejarea persoanelor aflate în locuinţă.

În urma intervenţiei, mama şi fratele bărbatului au fost scoşi în siguranţă din apartament şi s-au aflat permanent sub protecţia poliţiştilor, fiind în afara oricărui pericol.

Totodată, s-a constatat că bărbatul, în vârstă de 45 de ani, se baricadase într-un dormitor şi continua să ameninţe că îşi va face rău.

Având în vedere gravitatea situaţiei şi riscul existent, pentru gestionarea în condiţii de siguranţă a intervenţiei au fost mobilizate structuri specializate, respectiv negociatori şi echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Pentru înlăturarea stării de pericol şi protejarea vieţii persoanei, la momentul oportun s-a dispus pătrunderea în încăpere prin forţarea uşii de acces de către echipa de asalt din cadrul SAS.

Echipele de intervenţie au procedat la imobilizarea bărbatului în condiţii de deplină siguranţă, fără ca acesta sau alte persoane să sufere vătămări.

Ulterior, bărbatul a fost evaluat medical de echipajul de ambulanţă prezent la faţa locului şi transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", pentru investigaţii şi evaluare de specialitate.

Gestionarea unor astfel de situaţii presupune intervenţia graduală şi coordonată a structurilor specializate, cu prioritate pentru protejarea vieţii şi integrităţii tuturor persoanelor implicate. În acest caz, măsurile dispuse au condus la înlăturarea stării de pericol şi la soluţionarea incidentului fără ca vreo persoană să fie rănită.