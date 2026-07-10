Udrea scoate imagini cu Bolojan din 2012, de când era USL-ist: Nu vă mai place PSD-ul?

Foto: Agerpres

Elena Udrea scoate imagini cu Ilie Bolojan din 2012, când acesta era USL-ist, și acuză o campanie de ”spălare” a imaginii acestuia, prin ștergerea din online a informațiilor neconvenabile.

”Bolojan nu vrea să se știe că a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, sub emblema căreia a câștigat alegerile locale în 2012. Dar mai ales, nu vrea să se știe că, alături de PSD, a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu, la Referendumul din 2012!!!!

Operațiunea de imagine prin manipularea fraierilor de pe internet conține și curățarea netului de imaginile și declarațiile pe care le-a făcut, în 23 iulie 2012, la mitingul USL din campania de la Referendumul de demitere, pe care Bolojan l-a organizat la Oradea, unde era primar!!!

Am vrut să scriu un articol despre asta acum vreo lună și am căutat informații, dar am renunțat atunci la text.

Azi, am răscolit netul să dau de pozele și declarațiile lui Bolojan de la suspendare și, surpriză, site-ul ebihoreanul a fost curățat, nu mai pot fi găsite! Noroc că le-am salvat!

Ca să îl parafrazez pe Traian Băsescu în dezbaterea cu Mircea Geoană la prezidențialele din 2009, referindu-se la vizita acestuia la Vântu în seara precedentă: Nu vă mai place PSD-ul, domnule Bolojan? Dar când vă țineați de mână să îl demiteți pe Traian Băsescu, v-a plăcut?

De toată jena!” a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.