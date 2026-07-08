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Costel Fotea: Vă mulțumesc pentru implicare și interes

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 08 Iul 2026
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Fotea

Costel Fotea,președintele PSD al Consiliului Județean Galați, vine cu un mesaj, după lansaresa inițiativei de dialog cu cetățenii județului.

Am lansat această inițiativă pentru a avea un dialog direct cu voi — cei care cunoașteți cel mai bine situația din teren. Ce a urmat, mi-a depășit așteptările.

Am primit sugestii valoroase, recomandări și propuneri de care voi ține cont, situații concrete din teren și întrebări care merită răspunsuri și soluții pe măsură. La o parte dintre acestea am revenit deja cu răspunsuri personale și voi continua să o fac. Acolo unde am putut interveni, responsabilii din teren au fost deja anunțați.

Ați demonstrat că implicarea civică nu e un concept abstract - e reală, e vie și e necesară. 

Fiecare mesaj a contat și va conta în continuare!

Această inițiativă nu se oprește aici. Mențin dialogul deschis, pentru că un județ mai bun se construiește împreună cu voi.

Formularul rămâne deschis: https://tally.so/r/LZVLdz

Construim județul Galați împreună, pentru noi și generațiile viitoare!, a transmis Costel Fotea.

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