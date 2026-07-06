George Simion îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier acum: E ceasul al 12-lea

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Liderul AUR, George Simion, îl grăbește pe președintele Nicușor Dan cu nominalizarea unui premier.

Într-o postare publicată luni la prânz pe pagina sa de Facebook, liderul AUR, George Simion, îi cere lui Nicușor Dan să nominalizeze un premier, la două luni de la declanșarea crizei politice.

„Ceasul 12: Nicușor, nominalizează un premier ACUM! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria. Români, HAI!“, a scris George Simion pe Facebook.

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Mesajul liderului AUR vine la câteva zile după ce acesta i-a dat un ultimatum președintelui României. La finalul săptămânii trecute, Simion l-a somat pe Nicușor Dan să desemneze un premier până duminică, astfel încât România să aibă un Executiv cu puteri depline.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere al AUR”, a scris George Simion, marți, pe Facebook.

„Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor constituționale!”, a mai punctat liderul AUR, George Simion.

România se află în criză politică de două luni, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan de către o majoritate parlamentară formată din PSD, AUR, SOS România și alte grupuri parlamentare.

Președintele Nicușor Dan a avut o primă tentativă de formare a unui nou Guvern prin desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, însă acesta nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară și a predat mandatul înainte să ajungă la vot în Legislativ.

A doua propunere a președintelui, Adrian Veștea, a ajuns la vot în Parlament, dar a picat după ce partidul condus de George Simion a refuzat să voteze Guvernul pe care l-a propus.

În plus, desemnarea lui Veștea de către Nicușor Dan a provocat o scindare uriașă în Partidul Național Liberal, care s-a întrunit în Congres și l-a reconfirmat ca lider pe Ilie Bolojan.