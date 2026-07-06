Trump se întâlnește cu Zelenski la summitul NATO de la Ankara. Miză uriașă după convorbirea cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump va avea o întâlnire miercuri cu Volodimir Zelenski, la summitul NATO din Turcia, într-un context tensionat pentru relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni.

Președintele Statelor Unite Donald Trump se va întâlni miercuri cu Volodimir Zelenski, la summitul NATO din Turcia, într-un moment tensionat pentru relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni.

Summit NATO la Ankara

Summitul NATO se va desfășura la Ankara, între 7-8 iulie. Președintele american urmează să ajungă marți în Turcia, iar prima sa întâlnire va fi cu președintele Recep Tayyip Erdogan.

Miercuri, liderul american urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Bloomberg.

Relație oscilantă între Trump și Zelenski

Relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a fost marcată de fluctuații. În timpul campaniei prezidențiale, Trump a promis că va pune capăt războiului declanșat de Rusia contra Ucrainei în decurs de o zi de la revenirea sa la Casa Albă. Până acum, însă, nu a reușit să obțină un acord care să ducă la încheierea conflictului.

Liderii europeni solicită noi eforturi din partea SUA și a Europei pentru reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile mediate de Washington între Kiev și Moscova sunt blocate, iar Casa Albă a fost concentrată în ultimele luni pe conflictul din Iran.

Trump a discutat cu Putin

Donald Trump a vorbit sâmbătă cu Vladimir Putin despre Ucraina și despre summitul NATO, a zis Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă.

Ucraina a intensificat atacurile asupra unor obiective aflate adânc pe teritoriul Federației Ruse, folosind drone și rachete cu rază lungă de acțiune. Totuși, un oficial american a spus că administrația de la Washington consideră că niciuna dintre părți nu face progrese majore pe front. Conform oficialului, Trump va discuta cu Zelenski despre posibile soluții pentru a încheia războiul.

Alte teme de pe agenda Summitului de la Ankara

Ucraina nu este singura temă delicată de pe agenda summitului. Relațiile dintre SUA și aliații europeni s-au deteriorat după ce Washingtonul și Israelul au lansat războiul contra Iranului, pe 28 februarie. Conflictul a cauzat o criză energetică globală, după închiderea Strâmtorii Ormuz, blocându-se transporturile de petrol și gaze.

Aliații SUA nu au fost consultați înaintea atacurilor și au fost nevoiți să suporte consecințele. Apoi, Trump a criticat mai multe state NATO ce au refuzat să permită utilizarea bazelor militare pentru primele lovituri și care nu au ajutat SUA să redeschidă strâmtoarea.

Trump cere insistent europenilor să aloce 5% din PIB pentru apărare

O altă cauză de tensiune este nivelul cheltuielilor pentru apărare. Trump le solicită aliaților să ajungă cât mai repede la 5% din PIB pentru apărare. Mai mult, el a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării beneficiile pe care SUA le au din relația cu NATO.

În ultima perioadă, Washingtonul a data mesaje privind scăderea prezenței militare americane în Europa.