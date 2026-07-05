Insula din prima linie a NATO care se pregătește pentru scenarii de război: Riscul este ca Rusia „să devină disperată”

Sursa foto: Agerpres

Gotland, cea mai mare insulă a Suediei, se află într-un proces accelerat de remilitarizare, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiunea Mării Baltice. Autoritățile suedeze spun că insula joacă un rol strategic extrem de important în arhitectura de apărare a NATO, iar controlul ei ar putea influența echilibrul de securitate din întreaga zonă.

„Dacă poți controla Gotland, poți controla și Marea Baltică. De aceea trebuie să păstrăm controlul asupra insulei, atât pentru Suedia, cât și pentru NATO”, spune colonelul Andreas Gustafsson, comandantul armatei suedeze pe insulă, potrivit The Guardian.

Procesul de întărire a apărării a dus la trimiterea a sute de recruți la baza militară din apropierea orașului Visby. Printre ei se află și Ella Adman, în vârstă de 19 ani, care a terminat recent școala și se află la început de carieră militară. Ea urmează un serviciu militar obligatoriu de 15 luni, cu antrenamente zilnice de până la 16 ore.

„Descoperi de ce ești capabil și cât de puternici deveniți ca grup”, spune tânăra, conform sursei citate.

Gotland găzduia în perioada Războiului Rece mii de militari, dar după 2005 prezența militară a fost redusă drastic. Situația s a schimbat după 2018, când regimentul P18 a fost reînființat, iar invazia rusă în Ucraina a accelerat procesul.

CITEȘTE ȘI: Scandal politic în Polonia după o presupusă livrare de rachete Patriot către Ucraina. Opoziția cere explicații urgente

Apărare militară și civilă în paralel

Pe lângă componenta militară, Suedia dezvoltă și un sistem de reziliență civilă. Locuitori precum Eva Rinblad au creat grupuri de pregătire pentru situații de urgență, cu inventare de resurse, planuri de evacuare și spații comunitare de sprijin.

„Societatea ar trebui să continue cât mai normal. Grădinițele și școlile ar trebui să rămână deschise, iar oamenii să meargă la muncă”, spune ea.

Autoritățile locale planifică și exerciții de evacuare, iar oficialii din domeniul apărării avertizează că insula ar putea deveni vulnerabilă în cazul unor evoluții imprevizibile în regiune.

Riscuri, pregătire și mesajul autorităților

Directorul Agenției Suedeze pentru Apărare Civilă, Mikael Frisell, afirmă că regiunea Mării Baltice este expusă: „Este o situație globală foarte serioasă, iar aici suntem foarte aproape de Rusia”.

El subliniază că Gotland trebuie să fie cât mai autonomă în caz de criză, pentru a evita izolarea și întreruperea aprovizionării. Experiența Ucrainei este folosită pentru îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență.

Deși oficialii spun că nu există o amenințare imediată, aceștia nu exclud scenarii de criză. „Riscul este întotdeauna ca Rusia să devină disperată”, avertizează colonelul Gustafsson.

Gotland rămâne în același timp o destinație turistică și un laborator de securitate pentru Suedia și NATO. Autoritățile încearcă să echilibreze viața cotidiană cu pregătirea pentru scenarii de conflict.

„Nu poți spune niciodată că ești complet pregătit”, spune un responsabil local. „Întrebarea este dacă planurile noastre sunt suficiente sau trebuie ajustate constant”.