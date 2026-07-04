Putin îi transmite un mesaj lui Donald Trump cu ocazia Zilei Independenței SUA. Ce i-a urat liderul de la Kremlin/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a adresat sâmbătă un mesaj de felicitare președintelui american Donald Trump cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, potrivit agenției EFE.

În mesajul publicat pe site-ul oficial al Kremlinului, liderul de la Moscova a făcut referire la sprijinul acordat de Rusia coloniștilor americani în perioada luptei pentru independență.

„Semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul naţiunii (americane - n.r.), dar a devenit şi o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiţionat pe coloniştii americani în lupta lor pentru eliberarea de sub dominaţia britanică”, spune Putin.

În mesajul său, Vladimir Putin a evidențiat relațiile istorice dintre Moscova și Washington și a subliniat rolul pe care cele două state îl au în menținerea echilibrului internațional. Liderul rus a amintit că Rusia și Statele Unite sunt puteri nucleare și consideră că acestea au o responsabilitate majoră în asigurarea securității globale.

Președintele rus a evitat orice referire la perioada Războiului Rece și a preferat să amintească momentele în care cele două țări au colaborat.

Potrivit lui Vladimir Putin, Rusia și Statele Unite au fost „aliaţi în două războaie mondiale” și „împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului”, având totodată „rolul lor vital ulterior în construirea temeliilor ordinii mondiale moderne”.

CITEȘTE ȘI: SUA - 250 ani. Donald Trump a deschis festivitățile. Discurs despre patriotism și „epoca de aur”. Canicula a anulat evenimente de Ziua Independenței

Vladimir Putin spune că își dorește relansarea relațiilor cu Washingtonul

Liderul de la Kremlin și-a exprimat speranța că Moscova și Washingtonul vor putea construi relații bazate pe cooperare, respect reciproc și avantaje comune.

La finalul mesajului, Vladimir Putin i-a transmis urări personale președintelui american și cetățenilor Statelor Unite:

„Îţi doresc ţie, Donald, şi celor dragi sănătate, bunăstare şi succes, fericire şi prosperitate tuturor cetăţenilor americani”.

Mesajul este transmis într-un context în care relațiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump s-au deteriorat după întâlnirea pe care cei doi lideri au avut-o în Alaska, în urmă cu aproape un an.