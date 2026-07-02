Iranul pregătește funeraliile lui Ali Khamenei. Avertisment pentru SUA și Israel

Iranul se pregătește de funeraliile lui Ali Khamenei. Foto: Agerpres

Iranul a lansat un nou avertisment către Statele Unite și Israel înaintea funeraliilor fostului ayatollah Ali Khamenei, anunțând că va răspunde ferm oricărei amenințări.

Un comandant militar iranian a avertizat, joi, Statele Unite şi Israelul să se abţină de la orice atac în timpul pregătirilor din Iran pentru funeraliile de stat ale fostului conducător suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de loviturile aeriene din prima zi a războiului, transmite Reuters.

Iranul, pregătiri pentru funeraliile lui Ali Khamenei. Avertisment pentru SUA și Israel

„Îi avertizăm pe inamicii Iranului, în special SUA şi regimul sionist (termen prin care Teheranul desemnează Israelul - n. red.) să evite orice eroare de judecată şi să se gândească la riposta dură pe care ar da-o forţele noastre armate la orice ameninţare şi agresiune împotriva ţării noastre”, a declarat într-un comunicat preluat de presa de stat iraniană Ali Abdollahi, comandantul Statului-Major Central Khatam al-Anbiya.

Cum va fi omagiat ayatollahul

Procesiunile funerare pentru Khamenei vor începe în 4 iulie la Teheran şi se vor încheia în 9 iulie în oraşul său natal, Mashhad, unde va fi înmormântat. În perioada respectivă vor fi organizate ceremonii şi la Qom şi în Irak.

Miercuri, ministrul de externe Abbas Araghchi transmisese un avertisment similar privind o reacţie imediată şi puternică la orice ameninţare la adresa poporului sau a conducerii, după ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, afirmase că actualul lider suprem de la Teheran, Mojtaba Khamenei, este „însemnat pentru moarte".

Presa iraniană a relatat despre măsuri sporite de securitate în perioada funeraliilor lui Khamenei, iar şeful Organizaţiei Aviatice Civile din Iran a anunţat joi că se vor aplica restricţii temporare în spaţiul aerian de deasupra mai multor oraşe, inclusiv Teheran şi Masshad, notează Agerpres.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne neclară, chiar și după ce SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere, care a deschis o perioadă de discuții de 60 de zile menite să pună capăt definitiv războiului.

Cele două țări au transmis, zilele trecute, mesaje contradictorii privind posibile negocieri organizate în Qatar, în timp ce navele blocate în Strâmtoarea Ormuz continuă să o tranziteze, deși Iranul a atacat vase care treceau prin calea maritimă, iar SUA au ripostat.