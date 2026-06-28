Toate acordurile sunt încălcate în Orientul Mijlociu. Lovituri SUA - Iran, după un atac în Strâmtoarea Ormuz, asupra unei nave comerciale

SUA și Iranul se atacă reciproc, pentru a doua zi și lansează avertismente dure.

SUA au bombardat Iranul pentru a doua zi, lovind insula Qeshm și orașele Sirik și Bandar-e Lengeh, după un atac cu drone asupra unei nave comerciale în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Iranul declară că a lansat atacuri de represalii asupra forțelor americane din Bahrain și Kuweit și avertizează asupra unui „răspuns zdrobitor” la alte atacuri.

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul că a încălcat memorandumul de înțelegere dintre Washington și Teheran și a amenințat că va „finaliza militar lucrarea”.

Israelul a bombardat sudul Libanului, ucigând cel puțin o persoană, la o zi după semnarea unui acord-cadru cu guvernul libanez pentru a pune capăt ostilităților, conform AlJazeera.

Ministerul de Interne din Bahrain anunță că o clădire rezidențială a fost avariată în zona Muharraq, fără a fi înregistrat vreun deces. „Autoritățile relevante iau măsurile necesare la fața locului”, a adăugat acesta.

”O provocare directă”

Ministerul Afacerilor Externe din Kuweit și-a exprimat „cea mai fermă denunțare a repetatelor atroce agresiuni iraniene” împotriva țării, afirmând că atacurile au fost o „încălcare flagrantă a suveranității sale”.

Ministerul a avertizat, de asemenea, că astfel de atacuri subminează eforturile regionale și globale în curs de dezescaladare și „reprezintă o provocare directă la adresa voinței internaționale care susține această cale”.

De asemenea, a declarat că statul Kuweitul „își rezervă dreptul deplin de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea, a-și păstra securitatea și stabilitatea și a-și proteja poporul și rezidenții de pe teritoriul său”.

Anterior, Iranul a revendicat atacurile asupra bazei Ali Al Salem din Kuweit, susținând că acestea vizează forțele americane, după ce CENTCOM a bombardat regiunea de coastă a Iranului, invocând atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz.

SUA, acuzate de atacuri brutale

În paralel, Iranul condamnă atacurile ”brutale” ale SUA ca încălcare a armistițiului. Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a condamnat ”ferm” ultimele atacuri americane asupra coastei de sud a țării, numindu-le ”atacuri brutale” care încalcă armistițiul prevăzut în memorandumul lor de înțelegere.

Ministerul a declarat că atacurile demonstrează că SUA ”nu acordă nici cea mai mică valoare angajamentelor sale”, adăugând că ”încălcarea promisiunilor face parte din natura acestui regim”.

De asemenea, a subliniat hotărârea Iranului de a-și apăra ”suveranitatea națională și integritatea teritorială” împotriva a ceea ce a descris drept ”agresiune militară americană”.