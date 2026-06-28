Tensiunile SUA-Iran escaladează: Trump acuză din nou Iranul că a încălcat armistițiul și lansează un nou avertisment

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump acuză Iranul că a încălcat armistițiul și avertizează că SUA ar putea intensifica ofensiva militară dacă atacurile continuă.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat din nou sâmbătă Iranul că a încălcat acordul de încetare a focului şi a avertizat că Washingtonul ar putea să îşi intensifice ofensiva militară dacă Teheranul continuă atacurile până la punctul în care Republica Islamică "va înceta să existe", transmite duminică EFE, citată de Agerpres.

Într-un mesaj publicat pe reţeaua sa Truth Social, Donald Trump a susţinut că forţele americane au bombardat instalaţii de depozitare a rachetelor şi a dronelor, precum şi radare de coastă iraniene ca răspuns la o nouă încălcare a încetării ostilităţilor.

"Poate veni un moment în care pur şi simplu să nu mai putem fi rezonabili şi să fim obligaţi să definitivăm pe cale militară munca pe care am început-o cu mare succes", a scris preşedintele SUA.

"Dacă se întâmplă asta, Republica Islamică Iranului va înceta să existe!", a adăugat el.

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O nouă serie de atacuri împotriva mai multor ţinte militare din Iran

Cu câteva ore înaintea acestei postări, Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a raportat o nouă serie de atacuri împotriva mai multor ţinte militare din Iran ca răspuns la atacul unui drone atribuit Teheranului asupra petrolierului M/T Kiku, sub pavilion panamez, în timp ce naviga prin strâmtoarea Ormuz.

"Forţele CENTCOM au lansat astăzi atacuri ca răspuns direct la agresiunea continuă a Iranului împotriva navigaţiei comerciale", a declarat comandamentul militar într-un comunicat.

Potrivit CENTCOM, ofensiva a vizat infrastructura de supraveghere militară, sistemele de comunicaţii, poziţiile de apărare aeriană, facilităţile de depozitare a dronelor şi capacităţile pentru desfăşurarea minelor navale.

Vineri, preşedintele american a acuzat Iranul că a încălcat în mod "nesăbuit" armistiţiul lansând "cel puţin patru drone de atac unidirecţional împotriva navelor care tranzitau Strâmtoarea Ormuz".

Atacurile sunt primele schimburi între cele două părţi de când SUA şi Iran au semnat pe 17 iunie un memorandum de înţelegere pentru a pune capăt ostilităţilor şi a asigura libera navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce negociază un acord final privind programul nuclear iranian.

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Gardienii Revoluţiei au revendicat lovituri împotriva Kuweitului şi Bahrainulu

Gardienii Revoluţiei din Iran au revendicat duminică lovituri împotriva Kuweitului şi Bahrainului ca represalii pentru atacurile americane asupra teritoriului iranian, avertizând că orice nouă agresiune va primi un un "răspuns nemilos", relatează duminică AFP, citată de Agerpres.

Gardienii Revoluţiei "au distrus opt infrastructuri importante ale armatei americane de la baza Ali al-Salem din Kuweit şi de la baza celei de-a cincea flote navale din Port Salman, Bahrain", au declarat ei într-un comunicat.

"Orice agresiune a inamicului, indiferent de motiv, chiar şi împotriva unor ţinte neînsemnate (...) va primi un răspuns nemilos", conform sursei citate.

Ulterior, sirenele de alertă aeriană au sunat pentru a doua oară duminică devreme în Bahrain.

Iranul şi Statele Unite se acuză reciproc că încalcă fragilul armistiţiu convenit. Un memorandum de înţelegere a fost încheiat la mijlocul lunii iunie, sub medierea Pakistanului, în vederea unui acord final destinat să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu pe termen lung. Textul prevede, printre altele, că Iranul şi Statele Unite se angajează "să nu iniţieze niciun război sau operaţiune militară unul împotriva celuilalt şi să se abţină de la ameninţarea cu sau utilizarea forţei unul împotriva celuilalt".

Armata americană a bombardat Iranul pentru a doua zi consecutiv sâmbătă ca răspuns la un atac iranian asupra unui petrolier în strâmtoarea strategică Ormuz.

Memorandumul de înţelegere prevede ca Iranul să ia "măsuri, depunând toate eforturile, pentru a asigura siguranţa trecerii navelor comerciale" prin strâmtoare.

În comunicatul lor, Gardienii subliniază că "au fost luate măsuri pentru a controla traficul în strâmtoarea Ormuz împreună cu Republica Islamică", adăugând că "de acum înainte, navele care încalcă regulile vor fi tratate cu o fermitate sporită".

Joi, ei au avertizat împotriva oricărei traversări a strâmtorii fără permisiunea lor şi au ameninţat navele care nu respectă regula, după anunţul Omanului, cu care Iranul împarte strâmtoarea, privind o altă rută.

Singurul pasaj autorizat de Iran se face printr-un coridor care urmează linia ţărmurilor sale.

Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă îngustă de aproximativ 30 de kilometri, care separă Iranul de Oman.